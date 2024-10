La diplomatie marocaine sous le leadership de SM le Roi a renforcé la centralité du Royaume sur l'échiquier international

La diplomatie transversale du Maroc, promue sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a renforcé la centralité du Royaume sur l'échiquier international, ont souligné, vendredi à Casablanca, les participants à un forum organisé par l'Institut marocain des relations internationales (IMRI).



"Sous la conduite de SM le Roi, le Maroc a adopté une diplomatie élargie et ouverte sur tous les partenaires, ce qui lui a permis de renforcer son positionnement international malgré les changements de l'ordre géopolitique mondial", ont-ils relevé lors de ce forum international, qui se tient à l'occasion du 20ème anniversaire de la création de cet institut.



Ils ont aussi souligné la dynamique soutenue de la diplomatie marocaine sur la scène internationale, prônant le dialogue et les voies pacifiques dans le règlement des conflits, saluant par là même, la politique d'ouverture inédite sur l'Afrique et les opportunités de développement qui s'y offrent. Les intervenants à ce forum ont, dans ce sillage, mis en avant la pertinence de l'initiative atlantique de SM le Roi, qui offre des alternatives de croissance à toute une région.



A ce sujet, le président de l'IMRI, Jawad Kardoudi, a expliqué à la MAP que la géopolitique mondiale a radicalement changé, notant que "ce nouvel ordre est passé d'un schéma bipolaire mené par les USA et la Russie à une carte multipolaire marquée par la montée en puissance de plusieurs pays, notamment la Chine, l'Inde et le Brésil", des pays avec lesquels le Royaume entretient de bonnes relations.



En effet, outre l'Occident, le Maroc a eu depuis longtemps la clairvoyance de garder des relations distinguées avec des pays comme la Chine et la Russie, a relevé M. Kardoudi, faisant observer que le Royaume a pris des positions sages et équilibrées par rapport à nombre de conflits internationaux.



Le forum de l'IMRI a réuni des experts nationaux et internationaux qui ont examiné l'actualité géopolitique mondiale, en se penchant notamment sur les percées réalisées en matière de défense de la cause nationale et le positionnement international du Royaume.



Tenu en partenariat avec le Rotary Casa-Nord, l'événement a prévu l’organisation de plusieurs conférences sur notamment les relations du Maroc avec le groupe BRICS, la géopolitique des matières premières et le multialignement dans le nouvel ordre mondial.