La diplomatie des vaccins à la traîne des BRICS

22/08/2021

Les pays BRICS – Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud – collaborent dans un certain nombre de domaines et sont devenus une voix puissante pour la réforme de la gouvernance mondiale. Mais avec leur coopération tiède sur les vaccins Covid-19, ils ont raté une occasion importante de démontrer leur capacité à présenter une réponse collective forte à une crise mondiale.



La chute rapide de Kaboul rappelle la chute ignominieuse de Saigon en 1975. Audelà des conséquences locales - représailles généralisées, répression sévère des femmes et des filles et flux massifs de réfugiés - l'échec stratégique et moral de l'Amérique en Afghanistan renforcera les questions sur la fiabilité des Etats-Unis entre amis et ennemis pareils. La pandémie a durement touché les BRICS. L'Inde a enregistré le plus grand nombre d'infections au sein du groupe (et le deuxième au niveau mondial, après les EtatsUnis), avec 32,2 millions au moment de la rédaction. Le Brésil a signalé 20,3 millions de cas, la Russie 6,6 millions, l'Afrique du Sud 2,6 millions et la Chine – pays d'origine de la pandémie – moins de 100.000. Le nombre total de décès dus au Covid-19 dans les cinq pays s'élève désormais à 1,25 million, le Brésil et l'Inde représentant 80% d'entre eux.



Ce lourd bilan et le fait que les pays riches du G7 aient acheté plus d'un tiers de l'approvisionnement mondial en vaccins Covid-19, alors qu'ils ne représentent que 13% de la population mondiale auraient dû donner une impulsion à une coopération plus étroite entre les pays BRICS. Mais comme l'a récemment noté Vishwas Satgar de l'Université du Witwatersrand lors d'un webinaire organisé par le BRICS Policy Center, les BRICS « ont constaté une divergence, une incohérence et un manque de coopération sur la vaccination contre la Covid-19 ».



Les pays BRICS ne sont pas nouveaux dans la soi-disant « diplomatie des vaccins» ou les efforts visant à renforcer les liens grâce à la coopération dans la recherche et l'innovation liées aux vaccins. Au cours de la présidence sud-africaine du bloc en 2018, par exemple, son gouvernement a proposé de créer un centre conjoint de recherche sur les vaccins – une idée qui fait partie de la déclaration de Johannesburg des BRICS. Bien que le centre ne se soit pas encore matérialisé, on espérait que les BRICS travailleraient en étroite collaboration sur le développement et la distribution du vaccin Covid-19. Mais même certains des vaccins développés par les pays BRICS eux-mêmes ont reçu un accueil mitigé au sein du bloc.



En août 2020, la Russie est devenue le premier pays au monde à enregistrer un vaccin candidat Covid-19, et trois mois plus tard, elle est devenue le premier parmi les BRICS à annoncer un vaccin à haute efficacité : Spoutnik V. Le vaccin serait à 92%, efficace contre le coronavirus. Mais les scientifiques ont critiqué la rapidité des essais de Spoutnik V et le manque de transparence concernant les données brutes, et l'Organisation mondiale de la santé n'a pas encore approuvé le vaccin. Parmi les autres pays BRICS, l'Agence brésilienne de réglementation de la santé a initialement bloqué Spoutnik V en réponse à des données indiquant des effets secondaires indésirables. Elle est revenue sur cette décision en juin 2021 et a autorisé l'importation de 928.000 doses. L'Inde a reçu 125 millions de doses du vaccin en mai 2021.



L'Autorité sud-africaine de réglementation des produits de santé n'a pas approuvé l'utilisation de Spoutnik V et attend des données supplémentaires de l'Institut de recherche russe Gamaleya, qui a développé le vaccin. Bien que la SAHPRA subisse une pression croissante de la part du parti de gauche Economic Freedom Fighters pour approuver les vaccins Covid-19 «non occidentaux», l'agence reste inébranlable dans son approche scientifique, sans influence ni pression politique.



En revanche, l'OMS a accordé les listes d'utilisation d'urgence des vaccins chinois Sinopharm et Sinovac en mai et juin 2021, respectivement. Le Brésil a participé aux essais de Sinovac et, après des résultats positifs, a continué à utiliser ce vaccin. Mais bien que le contrôleur général des médicaments de l'Inde ait annoncé en juin que les vaccins Covid-19 approuvés par l'OMS ne nécessiteront plus d'essais de transition post-approbation et de tests par lots en Inde, il n'est pas clair si le pays inclura les vaccins Sinovac et Sinopharm dans son programme de vaccination. De même, l'Afrique du Sud a donné son feu vert au vaccin Sinovac pour une utilisation en juillet 2021, mais n'a pas encore annoncé de plans d'achat.



Ensuite, il y a la fabrication de vaccins. L'Inde représente 50% de tous les approvisionnements mondiaux en vaccins, et le Serum Institute of India – le plus grand producteur de vaccins au monde – a travaillé avec l'Oxford Vaccine Group pour produire Covishield, une version locale du vaccin AstraZeneca-Oxford Covid-19. Mais malgré sa puissance de production de vaccins, l'Inde n'a entièrement vacciné que 8,8% de sa population contre la Covid-19, tandis que 22% ont reçu une dose. De même, la société Biovac, basée au Cap, commencera à fabriquer le vaccin Pfizer-BioNTech Covid-19 en 2022 pour une distribution en Afrique. Actuellement, seulement 6,9% des Sud-Africains sont complètement vaccinés contre la Covid-19, et 5,6% supplémentaires ont reçu une dose. Biovac deviendrait une « installation de remplissage et de finition » avant que les vaccins ne parviennent à leurs destinations prévues.



Les producteurs de vaccins indiens et sud-africains ont conclu des accords axés sur la technologie avec leurs partenaires occidentaux, mais ne possèdent aucun brevet lié au Covid-19. Pour tenter de résoudre ce problème, avant même de conclure ces accords, les gouvernements des deux pays ont mené une campagne auprès de l'Organisation mondiale du commerce en octobre 2020 pour renoncer aux droits de propriété intellectuelle pour les technologies et les vaccins Covid-19.



Mais les ministres des Affaires étrangères des BRICS n'ont collectivement soutenu cette proposition qu'en juin 2021, huit mois après sa première soumission. La Chine et la Russie étaient auparavant restées silencieuses sur la question, tandis que le Brésil, comme le note l'experte des BRICS Karin Costa Vazquez , était le seul membre du groupe à s'opposer ouvertement à cette idée, en alignement direct avec l'ancien président américain Donald Trump. La position du Brésil n'est devenue plus favorable qu'au début de 2021, après que l'Inde a déclaré qu'elle commencerait à envoyer des vaccins Covid-19 aux principaux pays partenaires, et que l'administration du président américain Joe Biden a annoncé son soutien à la dérogation proposée pour la propriété intellectuelle.



Pour l'instant, le rôle de l'Inde et de l'Afrique du Sud dans la fabrication de vaccins contre la COvid-19 ne doit pas les détourner de la poursuite de leur importante proposition à l'OMC. En outre, les pays BRICS devraient donner la priorité à la création du Centre de recherche sur les vaccins afin de renforcer la coopération dans ce domaine.



Reste à voir s'ils réussiront. La pandémie de COVID-19 a mis à l'épreuve la force collective des pays BRICS. Le bloc a donc raté une occasion de renforcer son plaidoyer en faveur d'une réforme de la gouvernance internationale et a mis en doute son aptitude à répondre aux défis mondiaux critiques qui se posent.



Par Luanda Mpungose

Chargée de programme au Programme de gouvernance et de diplomatie en Afrique de l'Institut sud-africain des affaires internationales.