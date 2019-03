La digitalisation, une nécessité pour l'essor économique de l'Afrique

25/03/2019

La digitalisation s'avère une nécessité pour l'essor de l'économie et du commerce en Afrique, a souligné le président du Bureau du comité d'experts sortant de la 52ème conférence des ministres africains des Finances, de la Planification et du Développement économique (COM2019), qui se poursuit jusqu’au 26 mars à Marrakech, Elsadig Bakheit Elfaki Abdalla.

"L'économie, le commerce et les capitaux africains doivent s'orienter vers l'usage des nouveaux moyens qu'offre l'ère de la digitalisation qui facilite énormément la communication, la liaison et le commerce électroniques entre les pays du continent", a dit M. Elfaki Abdalla dans une interview à la MAP.

En effet, a-t-il poursuivi, les activités économiques, commerciales et financières intra-africaines doivent impérativement profiter de cette révolution numérique, compte tenu notamment de l'intention de l'Afrique, avec ses différentes communautés économiques, de mettre en place une zone de commerce, un marché et des modes de transport communs.

M. Elfaki Abdalla a, dans ce sens, relevé que le projet de création de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) enregistre des progrès notables. "Les réserves quant à la mise en place de cette zone sont rares. Chaque jour, un nouveau pays africain ratifie l'accord portant sa création", a-t-il noté, ajoutant qu'un projet de telle envergure nécessite généralement une longue réflexion.

"Il n'y a pas de retard à ce niveau et il est même préférable d'aller doucement, puisque les disparités entre les pays africains en termes d'infrastructures persistent encore", a expliqué M. Elfaki Abdalla, faisant remarquer que certains Etats souhaitent se préparer davantage avant de devenir membre d'une région ou d'un marché commercial élargi.

Il a, parallèlement, mis l'accent sur l'importance de disposer de structures juridiques et législatives et de moyens susceptibles de créer un climat adéquat dans les domaines financier, commercial et d'investissement, ainsi que d'améliorer le système douanier.



