La digitalisation, un canal important pour le développement d'une assurance inclusive au Maroc

28/10/2023

La digitalisation constitue un canal adapté pour le développement de l'assurance inclusive au Maroc, a affirmé, mercredi à Rabat, le président de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance Sociale (ACAPS), Abderrahim Chaffai.



S'exprimant à l'ouverture du deuxième séminaire pour la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA) sur l'assurance inclusive et de la digitalisation, organisé par l'ACAPS et l'Autorité du marché des capitaux du Sultanat d’Oman (CMA), M. Chaffai a souligné que l'accélération du développement du secteur de l'assurance passe par la promotion d'offres alternatives et de canaux adaptés aux marchés et aux personnes les moins favorisées.



Il a, dans ce sens, mis en avant le rôle du renforcement de la transparence et de la compétitivité, de la protection des droits des consommateurs, de l'élaboration d'une stratégie de communication efficace, outre la poursuite des efforts visant à adapter les outils de contrôle et de supervision à l'ère de la digitalisation, comme des outils efficaces pour favoriser le développement du secteur des assurances, rapporte la MAP.



L'ACAPS, consciente des perspectives prometteuses et des opportunités offertes par la numérisation, a lancé, l'année dernière, une étude visant à préparer une stratégie globale et intégrée pour la numérisation du secteur de l'assurance, et qui a permis d'élaborer une feuille de route détaillée, cohérente avec le contexte marocain et axée sur le renforcement du rôle de l'Autorité, en tant qu'acteur clé dans la promotion et l'accompagnement de l'innovation et de la numérisation du secteur, a fait savoir M. Chaffai.



De son côté, le vice-président exécutif de CMA, Ahmed Ali Saif Al Maamari, a insisté sur l'importance de cette rencontre qui se veut l'occasion de discuter de la feuille de route de l'Association internationale des contrôleurs d'assurance (AICA), notant qu'elle constitue le fruit de la coopération entre l'ACAPS et la CMA, suite à la signature d'un mémorandum d'entente en mars 2022, dans le domaine de la régulation et de la supervision du secteur des assurances. Il a, en outre, mis l'accent sur le rôle de la numérisation du secteur en tant qu'outil important pour renforcer le principe de confiance et de transparence entre les parties contractantes, ainsi que dans l'amélioration des services d'assurance et la réduction des distorsions connues sur le plan international.



Cette tendance vers l'amélioration des transactions d'assurance numériques, répond aux priorités nationales du Sultanat d'Oman, qui consistent à accélérer les étapes de la transformation numérique et à parvenir à la mise en place d'un "gouvernement intelligent", a indiqué M. Saif Al Maamari.



Organisé en collaboration avec l'AICA, l'Initiative d’accès à l’assurance (A2ii), le programme de développement du secteur financier FSD Africa et l'Association MENA Insuretch, ce séminaire de deux jours a réuni les superviseurs de la région du MENA et s'assigne pour objectif de passer en revue les stratégies et les politiques visant à promouvoir l'assurance inclusive et à renforcer les capacités du secteur en matière de digitalisation.