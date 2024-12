La digitalisation au cœur du 9ème Festival du Monde Arabe du Court-Métrage Educatif

16/12/2024

La 9ème édition du Festival du Monde Arabe du Court-Métrage Éducatif (FMACME) a été ouverte, samedi soir au Complexe culturel Abdellah El Sanhaji El Fida, sous le thème ''Digitalisation et cinéma : des outils pédagogiques pour une nouvelle génération''.



Organisée par l'Association Manar El Hank des Arts, en partenariat avec le Centre Cinématographique Marocain (CCM), le Conseil de la ville de Casablanca et la Fondation de la Mosquée Hassan II, cette édition qui se poursuit jusqu'au 17 décembre, a été marquée notamment par la présence de l'ambassadeur du Sultanat d'Oman auprès du Royaume du Maroc, Khalid Salim Bamkhalif, ainsi que de représentants du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et d'acteurs cinématographiques et de la société civile.



Le directeur du Festival, Abbari Abdellah, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, que cette manifestation artistique constitue une occasion spéciale pour présenter les œuvres des jeunes réalisateurs, tout en facilitant le dialogue sur les enjeux majeurs liés à l'éducation, à l'enfance et à la jeunesse.



Et de préciser que l'événement porte un slogan inspirant visant à promouvoir l'esprit de citoyenneté et une culture d'appartenance, et adopte une vision qui fait de cette édition un point de rencontre culturel interactif et un espace "de formation" au profit de tous les membres de la communauté cinématographique marocaine.



Cette édition, a-t-il indiqué lors de sa présentation du Festival, se distingue par un programme varié visant diverses catégories de la société et des professionnels dans le domaine de l'éducation, tels que les enseignants, les éducateurs et les animateurs.



Cette cérémonie a été marquée par une présentation des 10 courts-métrages qui sont en compétition, ainsi que le jury de cette édition qui se compose de Ammar Al-Ibrahim, Fatima Aglaz, Fahd Ghaidi. Elle a été également marquée par un hommage rendu à l’écrivain-journaliste Ahmed Sijlmassi, à l’acteur Nabil Atif, ainsi qu'à l’artiste Omanais Taleb Ben Mohamed Al-Belouchi.



Dans une intervention similaire, l'acteur Nabil Atif a exprimé sa profonde gratitude pour cet hommage, notant que "le cinéma éducatif a toujours eu une place importante dans ma carrière, et je suis ravi de voir qu'il continue de gagner en importance".



"Le cinéma est un puissant vecteur de transmission de valeurs, et c'est à travers ce genre d'événements que nous pouvons véritablement toucher les esprits des jeunes générations", a-t-il ajouté.



Le festival propose de nombreux ateliers créatifs et séminaires permettant aux professionnels et aux amateurs de se rencontrer et de collaborer à la création de courts-métrages éducatifs inspirants pour la ville de Casablanca.