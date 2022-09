La digitalisation … La vision confirmée de la J-USFP

22/09/2022

Il s’avère de prime abord que la pandémie a accéléré le rythme de la transformation numérique au Maroc. Ce qui a suscité des changements multidimensionnels dans les activités des partis politiques, lesquels changements touchent d’une part la communication, et d’autre part la digitalisation. Cela représente une nécessité́ à l’heure actuelle, une manière nouvelle d’aborder les fondements de la vie socio-politique et par là même de nouveaux discours modernes, adoptant les mécanismes et les systèmes en harmonie avec la réalité et la révolution technologique.



Il est vrai que l’engagement politique ne se limite pas aux formes traditionnelles de participation mais désigne les activités politiques qui se déroulent dans un cadre légal et le mode d’action institutionnel. La participation politique des jeunes dans l’action politique est une question cruciale soulevée partout dans le monde. Elle a un impact sur l'établissement et la construction institutionnelle de l'Etat aux niveaux politique, économique et socio-culturel.

Il va sans dire que ces domaines ont connu des évolutions considérables, suite à la révolution technologique, qui nécessite à la fois audace et sagesse et dont la jeunesse ittihadie fut un protagoniste incontournable.



‏Aujourd’hui, nos sociétés ont désormais besoin d'idées et de propositions modernes qui s'inscrivent et interagissent avec les changements temporels. La jeunesse ittihadie a été toujours un espace d’innovation, et de création. Elle est une école formatrice tant d’un point de vue intellectuel que social, culturel et politique,. C’est le pari principal de notre parti, avec sa présence à toutes les stations dans l'histoire du projet démocratique moderne, national et partisan.



Les préparatifs du 9ème congrès national de la Chabiba est un moment qualitatif pour évaluer l’action de notre organisation afin de tracer les perspectives d’avenir et renouveler son outil organisationnel. Le processus de communication de notre organisation se digitalise via une nouvelle identité visuelle qu’on a adoptée qui reflète notre appartenance et une plateforme numérique qui se télécharge sur le téléphone personnel et qui peut être adoptée à deux niveaux, une communication via des notifications ouvertes internes entre les militants et un espace externe qui s’intéresse aux divers sujets passionnants pour la jeunesse marocaine.



La digitalisation est devenue l’un des outils et mécanismes importants et essentiels pour le développement de la communication politique. La numérisation des discours politiques de la Jeunesse ittihadie est devenue plus que jamais une nécessité pour suivre les changements rapides que connaît l’espace de la jeunesse et s’engager consciemment dans les milieux de la jeunesse via le marketing digital de ses structures organisationnelles, ses méthodes et ses modes de travail ainsi qu’une bonne présence sur les réseaux sociaux, tout en les adaptant aux évolutions accélérées imposées par la révolution technologique.