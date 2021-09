La diaspora marocaine en Suisse se réjouit du succès des élections du 8 septembre

14/09/2021

La diaspora marocaine en Suisse a salué la bonne organisation et le succès du triple scrutin législatif, régional et communal organisé le 8 septembre dans le Royaume. Des experts dans différents domaines et des acteurs associatifs d'origine marocaine ont souligné dans un communiqué que la diaspora marocaine en Suisse a suivi de près les élections du 8 septembre, et salue la bonne organisation de ce rendez-vous électoral illustrant l’ancrage de la pratique démocratique dans le pays. La diaspora marocaine en Suisse a réitéré, par ailleurs, sa mobilisation continue en vue d’apporter sa pierre à l’oeuvre de développement socio-économique dans le Royaume Se réjouissant de la participation notoire des Marocains aux élections et des conditions du déroulement du triple scrutin, Dr Salah Dine Qanadli, professeur à l’Université de Lausanne et membre fondateur de l’Association des cadres d’origine marocaine en Suisse (ACOMS) a relevé que « l’intérêt pour les institutions et l’engagement politique des Marocains témoignent d’un éveil social et d’une maturité qui se traduit par une nette augmentation de la participation, 50,35%, au-dessus de celles des années électorales précédentes 2016 et 2011. Ceci est d’autant plus marquant qu’un essoufflement peut être constaté dans de nombreux pays occidentaux ». «Un air frais a soufflé sur le paysage politique marocain. (…) Le temps est venu de mettre de nouvelles voiles au navire pour une navigation rapide et sûre sur la route tracée par S.M le Roi Mohammed VI», a-t-il enchaîné. Et d’ajouter : «Le nouveau gouvernement aura la tâche de mettre en place le nouveau plan de développement tracé par le Souverain. La diaspora marocaine en Suisse se tient prête et se met à disposition pour y participer encore plus activement que jamais». La présidente de l’Association des étudiants polytechniciens de Lausanne (APML), Mme Aya Rahmoun, a indiqué, pour sa part, que «l’APML félicite la jeunesse marocaine d’avoir participé aussi significativement à ces élections, étape fondamentale de la vie démocratique de notre pays. Ceci est particulièrement encourageant pour le futur du Maroc». «Nous avons remarqué la participation massive des Marocains des provinces du Sud, preuve en est, si besoin est, de leur attachement à ce processus électoral», a souligné, de son côté, le Dr Elyazid Mouhsine, CEO de l'institut de traumatologie et d'orthopédie du Léman Suisse (ITOLS) et président de la Health Care Academy Foudation, faisant observer que ces élections qui ont tenu toutes leurs promesses sont l’expression des aspirations des Marocains au changement pour un futur meilleur. Le président d’honneur de l’ACOMS, Hassan Achoumi, a réaffirmé, quant à lui, la constante disponibilité de l’association à œuvrer pour contribuer au processus de développement dans le Royaume, notant que ces élections sont «porteuses de l’espoir d’un changement s’inscrivant pleinement dans la stratégie du nouveau modèle de développement». Le président de l’Association des Marocains résidant à Genève (AMRS), Omar Benkacem, s’est félicité de «l’efficacité organisationnelle dont a fait preuve le Maroc en organisant les trois scrutins législatifs, régionaux et communaux dans les circonstances difficiles actuelles dictées par la pandémie de Covid-19 ». Le président de l’ACOMS, Hicham Guessous, a relevé, de son côté, que « cette réussite n’est pas une autosatisfaction, elle est le jugement indépendant rendu par les observateurs internationaux qui ont suivi de près le déroulement du scrutin et qui ont attesté de la qualité de l’organisation et du respect des règles »