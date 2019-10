La dette publique en baisse à 86,4% du PIB dans la zone euro

25/10/2019

A la fin du deuxième trimestre 2019, le ratio de la dette publique par rapport au PIB s'est établi à 86,4% dans la zone euro (ZE19), contre 86,5% à la fin du premier trimestre 2019. Dans l’UE28, le ratio a diminué, passant de 81,1% à 80,5%.

Par rapport au deuxième trimestre 2018, le ratio de la dette publique par rapport au PIB a baissé tant dans la zone euro (de 87,3% à 86,4%) que dans l’UE28 (de 81,5% à 80,5%), selon l'Office statistique de l'Union européenne (Eurostat).

A la fin du deuxième trimestre 2019, les titres de créances représentaient 80,8% de la dette publique de la zone euro et 81,6% de celle de l’UE28, les crédits respectivement 15,6% et 13,7%, et le numéraire et dépôts 3,6% et 4,7%. En raison de l'implication des gouvernements de l'UE dans l'aide financière à certains Etats membres, des données trimestrielles sur les prêts intergouvernementaux sont également publiées.

A la fin du deuxième trimestre 2019, la part des prêts intergouvernementaux en pourcentage du PIB s'établissait à 2,0% dans la zone euro et à 1,5% dans l’UE28.

Les ratios les plus élevés de la dette publique par rapport au PIB à la fin du deuxième trimestre 2019 ont été enregistrés en Grèce (180,2%), en Italie (138,0%), au Portugal (121,2%), à Chypre (107,2%) et en Belgique (104,7%), et les plus faibles en Estonie (9,3%), au Luxembourg (20,3%) et en Bulgarie (20,4%).

Par rapport au premier trimestre 2019, dix Etats membres ont enregistré une hausse de leur ratio de dette publique par rapport au PIB à la fin du deuxième trimestre 2019 et seize autres une diminution, tandis que le ratio est resté stable en Espagne et en France. Les hausses les plus fortes du ratio ont été relevées à Chypre (+4,0 points de pourcentage – pp), en Lituanie (+2,1 pp), et en Finlande (+1,8 pp). Les baisses les plus marquées ont été observées au Portugal (-2,5 pp), en Grèce (-1,9 pp), et en Irlande (-1,6 pp).

Par rapport au deuxième trimestre 2018, huit Etats membres ont enregistré une hausse de leur ratio de la dette publique par rapport au PIB à la fin du deuxième trimestre 2019, vingt autres une diminution.

Les hausses les plus fortes ont été observées à Chypre (+6,4 pp), en Grèce (+2,7 pp), en Italie (+2,0%), tandis que les baisses les plus marquées ont été observées en Hongrie et en Slovénie (-5,2 pp chacun), en Autriche (-4,7 pp), au Portugal (-4,5pp), et en Irlande (-4,4 pp).