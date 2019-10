La destination Maroc à l’honneur lors d’un séminaire de promotion à Hanoï

Les opportunités et atouts du Royaume exposés

30/10/2019

La destination touristique du Royaume a été mise à l’honneur, samedi à Hanoï, lors du séminaire "Voyager au Maroc", organisé par la Confédération vietnamienne des agences de voyage.

Cet événement, organisé en partenariat avec l’agence de voyage Rida International Travel & Tourism qui opère notamment au Maroc et la compagnie aérienne "Emirates" a connu la participation de 120 représentants d’agences de voyage vietnamiennes de Hanoï et de Ho Chi Minh-Ville qui sont venus s’informer des opportunités et des atouts du Royaume en termes de tourisme et de loisirs.

Dans une déclaration à la MAP, l’ambassadeur du Maroc au Vietnam, Jamale Chouaibi a indiqué que la présence en nombre des tours opérateurs vietnamiens à cet événement témoigne de l’intérêt grandissant envers le Maroc.

"Cet événement a permis d’exposer les différents atouts touristiques dont jouit notre pays, notamment en mettant en relief la Vision 2020 de développement du tourisme lancée sous l’impulsion de S.M le Roi Mohammed VI, les différents chantiers pour améliorer l’infrastructure touristique, les projets structurants comme les ports, les aéroports, le réseau des autoroutes et le TGV, en plus de l’infrastructure hôtelière d’envergure dont dispose le Royaume", a noté M. Chouaibi.

Il a relevé que le marché vietnamien est devenu un marché émetteur de touristes avec plus de 8 millions de touristes vietnamiens qui ont voyagé à travers le monde en 2018, un chiffre qui reflète l’éclosion d’une classe moyenne qui représente actuellement 25% de la population vietnamienne disposant d’un fort pouvoir d’achat. "Une opportunité qu’il va falloir saisir en s’orientant vers ce marché prometteur qu’est le Vietnam", a-t-il estimé.

Selon le diplomate marocain, l’expérience réussie du marché chinois qui connaît un développement exponentiel peut être reproduite avec le marché vietnamien, à travers notamment l’organisation d’événements promotionnels ainsi que des voyages au profit de tours opérateurs vietnamiens au Maroc afin qu’ils constatent de visu son potentiel et la diversité de ses produits touristiques qui cadrent parfaitement avec les attentes et les goûts du touriste vietnamien.

Pour sa part, le directeur général de l’agence de voyage Rida International Travel & Tourism, Rida Rafiq, a souligné que lors de ces réunions avec les responsables de l’Office national marocain du tourisme (ONMT), il a été convaincu de la volonté de l’Office de développer les nouveaux marchés asiatiques émetteurs à l’instar de Singapour, du Vietnam, de la Chine et de l’Inde, dont le flux touristique est de plus en plus important vers la destination Maroc.

"Le Royaume dispose d’atouts touristiques de premier plan et d’une diversité à tous les niveaux qu’on trouve rarement dans un seul pays", a-t-il affirmé, estimant que cette diversité du produit touristique marocain facilite sa promotion auprès des tours opérateurs et des compagnies aériennes.

Il a fait savoir qu’"entre plages, montagnes, désert, culture, art, tradition séculaire et gastronomie, le Maroc offre une panoplie de choix pour le touriste vietnamien, d’où l’importance de ce genre d’événement pour rapprocher le Maroc des voyagistes et par conséquent de leurs clients, toujours avides de nouvelles destinations typiques comme le Maroc".

Un documentaire présentant les atouts et les potentialités touristiques du Royaume en termes d’infrastructures et de destination a été présenté lors de cet événement qui a suscité un grand intérêt auprès des représentants des agences de voyage vietnamiennes présents.

En marge du séminaire, un accord de coopération a été signé entre la Confédération vietnamienne des agences de voyage, l’agence partenaire et la compagnie aérienne "Emirates" pour promouvoir la destination Maroc.