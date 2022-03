La dépendance de l'Inde aux armes russes explique sa réserve sur l'invasion de l'Ukraine

24/03/2022

Les frontières que l'Inde protège avec de l'armement russe contre ses voisins pakistanais et chinois, expliquent, selon les experts, qu'elle paraisse "hésitante", aux yeux du président américain Joe Biden, dans sa réponse à l'invasion de l'Ukraine.



Contrairement aux autres membres du "Quad" (Australie, Japon et Etats-Unis), l'Inde continue d'acheter du pétrole russe et a refusé de se joindre aux votes condamnant Moscou aux Nations unies.



New Delhi qualifie Moscou, "ami de longue date", de "pilier essentiel" de la politique étrangère indienne en raison de son "partenariat stratégique" pour sa sécurité nationale.

Et les analystes indiens ne s'attendent pas à un changement d'attitude de l'Inde vis-à-vis de la Russie de sitôt.



L'Inde dépense des milliards de dollars chaque année pour l'achat et l'entretien d'armements russes déployés tout le long de ses frontières communes avec le Pakistan et la Chine.



En dépit de récentes importations d'armements en provenance des Etats-Unis, d'Israël, de France et d'Italie, entre 60% et 70% de l'arsenal militaire indien reste russe.



Selon un rapport de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri), 46% des importations indiennes provenaient de Russie entre 2017 et 2021.



La Russie "est toujours restée inaffectée par les pressions extérieures et nous a approvisionnés quand nous en avions besoin, sans manquement", explique à l'AFP Nandan Unnikrishnan, de l'Observer Research Foundation, groupe de réflexion basé à New Delhi.

La fiabilité de la Russie depuis des décennies constitue, selon l'expert, la pierre angulaire des relations bilatérales depuis le premier achat par New Delhi d'avions de combat Mig-21 auprès de l'Union soviétique en 1962.



Ces liens militaires ont été façonnés et cimentés par la défaite de l'Inde face à la Chine lors de la guerre frontalière de 1962 puis par le conflit avec le Pakistan, en 1971, qui a conduit à la création du Bangladesh.



Un traité d'amitié et de coopération indo-soviétique historique fut signé en 1971.

"La guerre en Ukraine ne change pas le contexte de notre voisinage, alors pourquoi devrions-nous envisager de remplacer notre fournisseur de confiance éprouvé de longue date et sans remplacement réaliste ?", interroge l'expert.



Selon l'Institut international d'études de sécurité, l'Inde possède environ 3.500 chars de combat d'origine russe, fabriqués en Inde sous licence, et une flotte d'avions de chasse Sukhoi et MiG.



Le seul porte-avions opérationnel de l'Inde est l'Amiral Gorshkov, un navire de l'ère soviétique remis à neuf. Quatre de ses dix destroyers sont d'origine russe, tout comme huit de ses quatorze sous-marins à propulsion non nucléaire.



L'Inde a également d'importantes commandes russes en cours, notamment un contrat de 5 milliards de dollars portant sur huit systèmes de défense antiaérienne S-400 longue portée, qu'elle a commencé à réceptionner l'an dernier, mais aussi sur quatre frégates et un sous-marin à propulsion nucléaire.