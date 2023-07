La demande intérieure se renforce au deuxième trimestre

La demande intérieure, en retrait par rapport à sa dynamique d'expansion de moyen terme, se serait renforcée au deuxième trimestre 2023, selon le Haut-commissariat au plan (HCP).



Cette demande, dont la contribution à la croissance économique globale s'est élevée à 1,2 point, aurait été particulièrement portée par l'amélioration des dépenses de consommation, notamment celles des administrations publiques, en hausse de 2,8% en variation annuelle, indique le HCP dans son point de conjoncture du T2-2023 et des perspectives pour le T3-2023.



Les dépenses des ménages se seraient, quant à elles, légèrement redressées, entraînant une inflexion à la hausse des importations de biens de consommation, fait savoir la même source.

Le jugement des consommateurs sur les perspectives d'évolution future de leur situation financière aurait connu une légère inflexion à la hausse au deuxième trimestre et leurs perceptions sur les opportunités d’achat de biens durables se seraient stabilisées, relève le HCP.



En variation annuelle, la consommation des ménages se serait accrue de 1,5%, au T2-2023, au lieu de +0,1% au premier trimestre.



Le repli de l'investissement se serait, à l'inverse, prolongé au 2ème trimestre 2023, malgré le renforcement des dépenses d'investissement budgétaire.



L'investissement des entreprises se serait infléchi, dans un contexte de faible progression de la demande extérieure et de hausse du coût de financement. Le taux moyen d'emprunt pour l'équipement se serait, en effet, accru de 50 points, s'établissant à 4,84% au premier trimestre.



La baisse des dépenses d'investissement aurait, principalement, concerné les produits de construction, tandis que celles en services auraient ralenti, tout en affichant une croissance positive (+2,5%, en variation annuelle).