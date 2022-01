La demande intérieure augmente de 8,3% au troisième trimestre

02/01/2022

La demande intérieure a progressé de 8,3% au troisième trimestre (T3) 2021 au lieu d’une baisse de 6,5% la même période de l’année 2020, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Cette demande a ainsi contribué pour 8,8 points à la croissance économique nationale au lieu d’une contribution négative de 7 points, indique le HCP dans une note d’information sur la situation économique nationale au cours du T3-2021.



Dans ce cadre, rapporte la MAP, les dépenses de consommation finale des ménages ont connu une hausse de 5,8% au lieu d’une baisse de 5,7%, contribuant pour 3,2 points à la croissance au lieu d’une contribution négative de 3,1 points, fait savoir la même source, ajoutant que la consommation finale des administrations publiques a affiché une augmentation de 5,2% au lieu de 3,7%, avec une contribution à la croissance de 1,1 point au lieu de 0,7 point.



De son côté, l’investissement brut (formation brute de capital fixe et variation de stocks) a enregistré une hausse de 15,1% au lieu d’une forte baisse de 13,9%, avec une contribution à la croissance de 4,5 points au lieu d’une contribution négative de 4,6 points, durant le même trimestre de l’année précédente.



En revanche, le HCP relève que les échanges extérieurs de biens et services ont dégagé une contribution négative à la croissance, se situant à 1,1 point au lieu d’une contribution positive de 0,3 point le même trimestre de l’année précédente.



Les importations de biens et services ont affiché une hausse de 13,4% durant le troisième trimestre 2021 au lieu d’une baisse de 11,7%, avec une contribution à la croissance négative de 5,7 points au lieu d’une contribution positive de 5,6 points. De leur côté, les exportations ont augmenté de 13% au lieu d’une baisse de 13,3%, avec une contribution à la croissance de 4,7 points au lieu d’une contribution négative de 5,3 points, une année passée.



Par ailleurs, la note du HCP relève que l’investissement brut a atteint 30,4% du Produit Intérieur Brut (PIB) au lieu de 26,7% durant le même trimestre de l’année précédente, précisant que le besoin de financement de l’économie nationale a connu ainsi une légère baisse, passant de 0,9% du PIB à 0,5%.



Aux prix courants, avec la hausse du PIB de 10,9% au lieu d’une baisse de 5,7% et l’augmentation des revenus nets reçus du reste du monde de 28,2% au lieu de 53,2%, le revenu national brut disponible a connu une progression de 12% au lieu d’une baisse de 3,4% durant le troisième trimestre de l’année 2020, note la même source.



Compte tenu de la hausse de 6,7% de la consommation finale nationale en valeur au lieu d’une baisse de 2,1% enregistrée une année auparavant, l’épargne nationale s’est située à 29,9% du PIB au lieu de 25,8%.