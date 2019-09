La culture soufie en fête à Fès

11/09/2019

La 12ème édition du Festival de Fès de la culture soufie aura lieu du 19 au 26 octobre prochain autour de la thématique ‘’La culture soufie, un humanisme spirituel pour notre temps’’.

Ce rendez-vous culturel vise à faire découvrir ou redécouvrir aux Marocains une culture qui est la leur et leur offrir l’accès à cette richesse artistique, intellectuelle et spirituelle, selon l’association éponyme. Il tend aussi à conforter le positionnement du Maroc dans le dialogue interculturel en jetant un pont entre l’Orient et l’Occident, questionner le rôle du soufisme dans le monde d’aujourd’hui et faire connaître la richesse artistique que le soufisme a inspirée à travers la peinture, la calligraphie, les chants, la musique, les films d’auteur, les livres et les expositions ainsi que les artistes et les penseurs contemporains.

Il s’agit aussi, au fil de la programmation, de ‘’montrer comment cette civilisation peut continuer d’être le terreau de valeurs universelles et s’enrichir de sa relation avec d’autres cultures et religions''. D’après ses initiateurs, le festival constitue une plate-forme d’expression pour les artistes, marocains et étrangers, qui se sont engagés dans une démarche spirituelle de manière à enrichir la créativité artistique et intellectuelle, prospecter des arts et des projets culturels et sociaux nouveaux, qui œuvrent pour le dialogue interculturel, le développement humain et civilisationnel. Le festival prévoit une multitude d’activités, dont une création artistique en ouverture intitulée ’’Al shushtari, prince des troubadours’’, qui réunira les artistes françoise Atlan, Curro Piñana et Marouane Hajji, ainsi que l’ensemble Al Shushtari. Il verra aussi l’organisation de nombreuses soirées de Samaâ des différentes Tariqas, ainsi que des tables rondes sur la thématique centrale de cette année.