La culture amazighe en fête à Guercif

16/07/2019 Libé

La 13ème édition du Festival national de la culture amazighe se tiendra, du 22 au 24 juillet courant à Guercif, à l'initiative de l’Association AdrarGuercif. Organisée en partenariat avec l’Institut Royal de la culture amazighe (IRCAM), cette manifestation s’assigne pour objectif de promouvoir la culture et l’art amazighs et d’encourager les artistes et musiciens professionnels et amateurs, et de conforter la créativité artistique en général et la musique en particulier. Il s’agit aussi, selon les organisateurs, de créer des activités artistiques et récréatives au profit de la population locale et de la région de l’Oriental, d’encourager le tourisme culturel et de faire rayonner les valeurs de tolérance, de coexistence et de paix. Le programme de cette édition prévoit une séries d’activités culturelles et artistiques, dont des expositions de produits du terroir et de l'artisanat (tissage, produits à base d’alfa, tapis, habits traditionnels, objets d’art…), des expositions d’arts plastiques et des soirées musicales. Initié avec l’appui du ministère de la Culture et d’autres partenaires, cet événement connaîtra la participation de troupes de musique, des associations et coopératives, des académiciens, des professeurs-chercheurs et des créateurs de différentes régions du Royaume. Des conférences et rencontres scientifiques traitant de plusieurs sujets en relation avec la culture amazighe et les valeurs de la vie, figurent également au menu de cette édition en sus de la compétition pour l’obtention du prix national de la culture amazighe pour l’année 2018, catégorie danse collectif ’’Ahidous N'Rif’’. Le festival s’inscrit dans le sillage des efforts déployés pour la promotion de l’amazigh dans ses dimensions culturelle et civilisationnelle, en ce sens que la culture contribue au développement et au rayonnement des valeurs humaines, indiquent encore les organisateurs.