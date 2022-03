La croissance nationale atteint 6,6% au quatrième trimestre 2021

Le rebond économique du Maroc résulte d’une forte hausse de l’activité agricole et des activités non agricoles, selon le HCP

31/03/2022

Le taux de croissance de l’économie nationale a atteint 6,6% au quatrième trimestre 2021, au lieu d’une baisse de 5,1% durant le même trimestre de l’année précédente, selon une estimation du Haut-commissariat au plan (HCP) dévoilée hier, jeudi 31 mars.



Le rebond économique du Maroc provient de la forte hausse de l’activité agricole et des activités non agricoles, qui ont connu une progression respective de 18,9% et 5,6% au cours du dernier trimestre de l’année écoulée.



Il est ainsi important de noter que « la valeur ajoutée en volume du secteur primaire, corrigée des variations saisonnières, a augmenté de 20,7% au cours du quatrième trimestre de l’année 2021 au lieu d’une baisse de 9% réalisée durant la même période en 2020 », comme l’a relevé l’institution publique dans une note d'information relative aux comptes nationaux du quatrième trimestre de l'année 2021.



« Cette évolution est due à la hausse de l’activité de l’agriculture de 18,9% au lieu d’une baisse de 10,7% une année auparavant et de celle de la pêche de 40,7% au lieu d’une hausse de 11,5% », a expliqué le Haut-commissariat de même source précisant que la performance de l’économie nationale a été réalisée dans le contexte d’une hausse de l’inflation et d’un léger besoin de financement de l’économie nationale.



Des chiffres publiés par le HCP, il ressort également que « la valeur ajoutée du secteur secondaire a connu une augmentation de 5,2% au lieu de 0,9% durant le quatrième trimestre de l’année précédente ».



A en croire le Haut-commissariat, cette évolution fait suite à l’amélioration des valeurs ajoutées de l’électricité et eau qui ont atteint 6,9% au lieu de 0,2%, du bâtiment et travaux publics (6,4% au lieu d’une baisse de 1,9%), des industries de transformation (5,5% au lieu de 0,9%) ainsi que de la baisse de celle de l’industrie d’extraction (2% au lieu d’une hausse de 8,8%).



En hausse de 5,1%, après un recul de 7,1% durant le quatrième trimestre de l’année précédente, la valeur ajoutée du secteur tertiaire a pour sa part bénéficié de l’effet conjugué de la hausse des valeurs ajoutées des hôtels et restaurants de 44% au lieu d’une forte baisse de 57,7%, du commerce de 11,8% au lieu d’un recul de 7,2%, des transports de 5,5% au lieu d’une forte baisse de 22,8%, des services rendus par l’administration publique générale et la sécurité sociale de 5,4% au lieu d’une baisse de 2,1%, des services de l’éducation, de la santé et de l’action sociale de 3% au lieu d’une baisse de 2,2% et des services rendus aux ménages et aux entreprises de 2,4% au lieu d’une baisse de 1,4%. Ainsi que de la baisse de celles des postes et télécommunications de 2% au lieu d’une baisse de 1% et des services financiers et assurances de 1,9% au lieu d’une baisse de 2,2%.



C’est partant de toutes ces données, et tenant compte de la hausse de 3% des impôts sur les produits nets des subventions, que le Haut-commissariat a estimé que le produit intérieur brut (PIB) en volume a enregistré un rebond de 6,6% durant le quatrième trimestre 2021 au lieu d’un recul de 5,1% une année auparavant.



Sur un tout autre volet, tout aussi important pour comprendre l’évolution de la situation économique du pays, l’organisme public a indiqué qu’avec une hausse de 9,7% du PIB aux prix courants au lieu d’une baisse de 3,3%, le niveau général des prix a connu ainsi une hausse de 3,1% au lieu de 1,8% la même période de l’année passée.



En progression de 7,3% au quatrième trimestre 2021 au lieu d’une baisse de 4,9% la même période de l’année 2020, la demande intérieure a contribué pour 7,8 points à la croissance économique nationale au lieu d’une contribution négative de 5,3 points.



S’agissant des échanges extérieurs, il est rapporté qu’ils ont dégagé une contribution négative à la croissance, se situant à 1,2 point au lieu d’une contribution positive de 0,2 point le même trimestre de l’année précédente.



Selon les données recueillies par le HCP, les importations de biens et services ont affiché une hausse de 5,3% durant le quatrième trimestre 2021 au lieu d’une baisse de 6,7% ; tandis que les exportations ont connu une progression de 3,1% au lieu d’une baisse de 7,7%.



Alain Bouithy