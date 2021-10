La crise frontalière de Biden

01/10/2021

Depuis les premiers jours de la présidence de Joe Biden, son administration a insisté sur le fait que le nombre croissant de migrants appréhendés à la frontière américano-mexicaine n'est pas une «crise», mais plutôt un pic saisonnier normal.



Des responsables américains ont même soutenu que la controverse avait été entièrement concoctée par l'ancien président Donald Trump et d'autres républicains. Alors que l'administration Biden n'avait pas totalement tort à propos de Trump, la réalité a depuis réfuté ses affirmations.



La situation à la frontière aujourd'hui est en effet une crise, tant pour les Etats-Unis que pour le Mexique. Fin septembre, quelque 15.000 migrants et demandeurs d'asile, pour la plupart haïtiens, s'abritaient du soleil sous le pont international de Del Rio, au Texas. Ils ont remis la question migratoire sur le devant de la scène.



Tout l'été, les autorités de l'immigration des Etats-Unis ont attendu que le nombre des migrants diminue. L'apparition soudaine de milliers d'Haïtiens du côté américain de la frontière (plutôt que dans les villes mexicaines de Matamoros, Reynosa ou Tijuana au sud) démontre que le flux ne faiblit pas.



Tout cela était prévisible. La situation en Haïti est devenue catastrophique avec le chaos qui a suivi l'assassinat du président du pays en juillet. Les troubles politiques ont été rapidement suivis d'un tremblement de terre et d'une série d'ouragans et de tempêtes tropicales qui ont laissé le pays aussi malmené qu'il ne l'a jamais été. Les Haïtiens sont partis depuis des années, d'abord vers le Brésil puis vers le Chili.



Mais comme la situation économique et juridique de chacun de ces pays est devenue moins hospitalière, ils ont commencé à dériver vers les États-Unis. Et en raison des événements de cet été, leur nombre a augmenté. La crise à la frontière américaine n'est qu'une partie de l'histoire.



Tapachula, une ville mexicaine de 350.000 habitants le long de la frontière guatémaltèque, abrite désormais (dans des conditions sordides) 50.000 à 100.000 demandeurs d'asile, dont environ la moitié sont haïtiens. Les autorités mexicaines obligent les migrants à y rester pendant que leurs demandes sont traitées.



Mais ce processus peut prendre plus d'un an, et les migrants cherchent de plus en plus à s'évader et à voyager vers le nord. Plusieurs caravanes, comprenant chacune des centaines de réfugiés et de migrants, sont parties ces dernières semaines, obligeant les services d'immigration mexicains à les ramener à Tapachula.

Il y a eu des rapports de séparation de famille, d'extorsion et de coups (dont certains ont été filmés). Malgré une telle brutalité, des demandeurs d'asile de plusieurs nationalités ont continué à s'entasser à la frontière américano-mexicaine, démontrant que le confinement n'est pas si simple.



Bien que le ministère mexicain de la Défense affirme avoir déployé plus de 14.000 soldats pour «arrêter toute migration», la vérité est que le pays manque de ressources financières et de main-d'œuvre pour mener à bien une mission de ce genre.



Lorsque le président américain Barack Obama avait demandé au président mexicain Enrique Peña Nieto de l'aider à bloquer les migrants en 2014, les autorités mexicaines avaient accepté de bon gré, mais seulement pendant quelques années.



En 2017, le nombre d'expulsions au Mexique avait à nouveau diminué et les arrestations et expulsions aux Etats-Unis avaient commencé à augmenter – une tendance qui atteint son apogée aujourd'hui. Le même schéma est susceptible de se répéter. Les efforts mexicains sont évidemment insuffisants, même s'ils sont importants et souvent humiliants. Les Etats-Unis ne peuvent pas simplement refouler les Haïtiens à Del Rio. Les solutions proposées ne sont pas non plus dénuées de coûts.



Pour résoudre la dernière crise frontalière, Biden devra fermer les yeux sur la mauvaise gestion de la pandémie par le président mexicain Andrés Manuel López Obrador, ainsi que sur sa subversion de l'Etat de droit et la démocratie naissante du Mexique.



La meilleure solution immédiate est d'accorder un statut de protection temporaire aux Haïtiens qui sont déjà entrés aux Etats-Unis (bien que le TPS soit théoriquement temporaire, il durerait probablement indéfiniment dans la pratique).



Biden devrait également demander aux pays de transit - principalement le Chili, le Mexique et le Panama - de fournir aux migrants des papiers d'asile et de travail appropriés. Une telle demande doit évidemment s'accompagner de ressources pour aider ces pays à payer la facture de l'accueil des Haïtiens restants.



La seule question, alors, est de savoir où l'argent peut le mieux être dépensé – sur les migrants haïtiens aux EtatsUnis, ou au Chili, au Panama et au Mexique ? Accorder le TPS aux Haïtiens à la frontière encouragerait probablement d'autres à venir. Mais la tendance ne durera pas éternellement. Comme pour les boat people haïtiens dans les années 90, ces flux finissent par s'arrêter pour diverses raisons économiques, sociales et culturelles.



Et bien que cette approche puisse également encourager les Cubains, les Honduriens, les Salvadoriens et d'autres à voyager vers le nord et à tenter leur chance, les chiffres globaux seraient à une échelle que les Etats-Unis, un pays riche de 330 millions d'habitants, pourraient facilement gérer.



Quant aux retombées politiques et aux perspectives électorales des démocrates en 2022 et 2024, une approche plus humaine n'est certainement pas pire que l'alternative de forcer les enfants haïtiens à prendre l'avion et de les ramener dans un pays en proie à la discorde, à la misère et au désespoir. Par Jorge G. Castañeda Ancien ministre des Affaires étrangères du Mexique et professeur à l'Université de New York.