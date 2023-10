La crise du maintien de la paix en Afrique

30/10/2023

Le mois dernier, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a exigé que les Nations unies commencent à retirer leurs 17.000 soldats de la paix de son pays d'ici décembre. En juin, le régime militaire du colonel Assimi Goïta au Mali a fait la même demande; l'ONU achèvera le retrait de ses 12.000 soldats de la paix de ce pays en janvier.



Pendant ce temps, l'Union africaine retire ses soldats de la paix – plus de 15.000 – de Somalie, en raison de la réticence des gouvernements occidentaux à poursuivre le financement de la mission. Ces départs prématurés exacerberont l'instabilité dans les régions les plus instables d'Afrique: le Sahel, les Grands Lacs et la Corne de l'Afrique. C'est pourquoi ils mettent en évidence l'escalade de la crise du maintien de la paix en Afrique.



Un paradoxe est à l'origine de cette crise. Les forces de maintien de la paix des Nations unies – dont 84% sont déployées en Afrique – disposent généralement de ressources suffisantes, mais refusent souvent d'entreprendre des missions d'exécution dangereuses pour protéger les populations à risque. Les soldats de la paix africains, en revanche, sont plus disposés à faire ce qui est nécessaire pour faire respecter la paix, mais ils reçoivent rarement les ressources logistiques et financières dont ils ont besoin.



Les forces de maintien de la paix de l'ONU ont depuis longtemps un problème de crédibilité en Afrique. En 1961, le populaire premier ministre congolais, Patrice Lumumba, a été exécuté au nez et à la barbe d'une mission de maintien de la paix de l'ONU dominée par l'Occident. Par la suite, de nombreux gouvernements africains se sont opposés au déploiement des forces de maintien de la paix de l'ONU sur leur territoire ; le Burundi, le Tchad, l'Égypte, l'Érythrée et le Soudan ont expulsé les troupes de l'ONU.



Ce faisant, ces pays ont peut-être jeté le bébé avec l'eau du bain : les Nations unies ont joué un rôle essentiel dans le rétablissement de la paix et de la démocratie en Namibie, au Mozambique et en Sierra Leone. Pourtant, les gouvernements africains doutent non seulement de l'efficacité des forces de maintien de la paix extérieures, mais aussi de leurs intentions.



Leurs soupçons ne sont pas sans fondement. Le déploiement de troupes par des acteurs extérieurs comme la France et les Etats-Unis dans des pays africains tels que le Tchad, Djibouti, le Niger et le Sénégal s'est souvent apparenté à une ingérence intéressée plutôt qu'à de véritables efforts pour renforcer la sécurité de l'Afrique.



La France, en particulier, est considérée par de nombreux Africains comme utilisant les troupes de maintien de la paix de l'ONU en grande partie pour promouvoir ses propres intérêts. Depuis 27 ans qu'elle dirige le département des opérations de paix de l'ONU, elle a été accusée de déployer des missions intéressées dans ses anciennes colonies, notamment en République centrafricaine (RCA), au Tchad, en Côte d'Ivoire et au Mali. Le fait que l'opération antiterroriste menée par la France au Sahel pendant dix ans n'ait absolument pas réussi à empêcher l'État islamique et Al-Qaïda d'établir une forte présence n'a pas aidé. Les troupes françaises ont été expulsées de leurs bases au Burkina Faso, au Mali et au Niger.



Plus généralement, les forces de maintien de la paix de l'ONU sont souvent considérées par les populations locales – comme au Sud-Soudan et en République centrafricaine – comme des observateurs des massacres et des déplacements de population plutôt que comme des remparts contre ces phénomènes. À l'instar des pays occidentaux, les principaux contributeurs non occidentaux aux forces de maintien de la paix de l'ONU – tels que le Bangladesh, l'Inde, le Népal et le Pakistan – ont tendance à refuser de déployer leurs troupes pour des missions dangereuses d'application de la loi en Afrique.



Les populations africaines regrettent également qu'une grande partie du milliard de dollars alloué chaque année aux grandes missions de l'ONU serve à répondre aux besoins parfois dérisoires des soldats de la paix eux-mêmes, plutôt qu'à reconstruire les pays déchirés par la guerre. Comme si cela ne suffisait pas, de nombreuses allégations d'abus sexuels et d'exploitation par des soldats de la paix de l'ONU ont été formulées.



Sans parler des forces extérieures comme les mercenaires russes du groupe Wagner. Wagner est un acteur particulièrement malveillant, mais il exerce aujourd'hui une influence considérable au Mali et dirige en grande partie la RCA.



Néanmoins, la crise du maintien de la paix en Afrique a également des racines locales, à commencer par les faiblesses institutionnelles du continent. L'Afrique compte de nombreux Etats faibles, en proie à une mauvaise gouvernance, à un développement socioéconomique au point mort et à l'incapacité des acteurs extérieurs à renforcer durablement les institutions de l'Etat – une condition préalable à une paix durable. En conséquence, les pays ont souvent replongé dans les conflits.



Même des puissances régionales comme le Nigeria et l'Afrique du Sud – qui ont mené des missions au Burundi, au Darfour, au Liberia et en Sierra Leone – sont aux prises avec des fragilités internes. De même, les organisations régionales africaines naissantes telles que l'UA, la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et la Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE) présentent d'importantes faiblesses.



Il convient toutefois de noter que ces organisations ont consenti d'énormes sacrifices pour la cause de la paix. La CEDEAO a perdu plus de 2.000 soldats de la paix au cours d'efforts finalement couronnés de succès au Liberia et en Sierra Leone, tandis qu'une force de maintien de la paix essentiellement est-africaine a perdu plus de 3.500 soldats en Somalie depuis son arrivée en 2007.



Pour surmonter la crise, les gouvernements africains doivent s'attaquer aux causes profondes des conflits, la communauté internationale des donateurs soutenant généreusement les véritables réformateurs démocratiques dans leurs efforts.



En outre, les Nations unies doivent fournir des contributions évaluées pour soutenir les organisations régionales africaines qui continuent à montrer leur volonté de faire respecter la paix sur le continent. Il convient toutefois de veiller à éviter l'émergence d'une sorte d'apartheid mondial en matière de sécurité, où des Africains sacrifieraient leur vie dans ce qui devrait rester des opérations de paix menées par les Nations unies.



Les pays qui déploient des troupes pour les missions de l'ONU doivent s'assurer que l'objectif du maintien de la paix en Afrique et ailleurs est de parvenir à la paix, et non au profit, et ils doivent être prêts à permettre à leurs soldats de la paix de participer à des opérations risquées dans la poursuite de cet objectif. Pour ce faire, les dirigeants devront façonner l'opinion publique nationale plutôt que de s'y plier.



Enfin, des changements au sein des Nations unies sont indispensables. Le Conseil de sécurité des Nations unies doit élargir le nombre de ses membres permanents, en particulier à l'Afrique et à l'Amérique latine. Et, comme l'a récemment proposé le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, les forces de maintien de la paix régionales ont besoin d'un soutien évalué par l'ONU et d'une commission de consolidation de la paix de l'ONU dotée de ressources plus importantes et capable de travailler en étroite collaboration avec le Conseil de sécurité.



Les propositions de M. Guterres s'appuient sur l'Agenda pour la paix publié en 1992 par l'ancien secrétaire général des Nations unies, Boutros Boutros-Ghali, qui a défini un cadre pour le rétablissement, le maintien et la consolidation de la paix dans l'après-guerre froide. Plus de trois décennies plus tard, la mise en œuvre de ces solutions reste le meilleur moyen de faire progresser efficacement la paix sur le continent le plus conflictuel du monde.



Par Adekeye Adebajo

Chercheur principal au Centre pour l’avancement des bourses d’études en Afrique du Sud