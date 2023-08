La crise du leadership américain

04/08/2023

Pendant la majeure partie de l'après-Seconde Guerre mondiale, les Etats-Unis ont respecté le droit international et ont fait du monde un endroit plus sûr. Mais l'aventurisme militaire désastreux du président George W. Bush a si puissamment ébranlé la confiance dans l'ordre international dirigé par les Etats-Unis qu'il est devenu presque impossible de s'attaquer aux défis mondiaux urgents tels que le changement climatique.



En décembre 2003, environ neuf mois après le début de la guerre en Irak qui allait définir à jamais son héritage, le président américain de l'époque, George W. Bush, a été interrogé sur la conformité des politiques de son administration avec le droit international.



« Je ne sais pas de quoi vous parlez par droit international. Je ferais mieux de consulter mon avocat », a-t-il plaisanté. L'aventurisme militaire désastreux de Bush a clairement illustré l'importance des normes et des institutions internationales, ainsi que les conséquences de leur non-respect. Malheureusement, nous semblons avoir oublié cette leçon une fois de plus.



Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'ONU est la pierre angulaire de l'ordre international fondé sur des règles. Alors que de nombreux autres accords internationaux traitent de questions telles que les armes chimiques, la guerre biologique et la stabilité régionale, l'ONU s'est vu confier le rôle primordial de maintenir la paix et la stabilité mondiales. Ce qui l'a rendu efficace, au moins pendant un certain temps, c'est le soutien des démocraties libérales du monde et, surtout, l'engagement indéfectible des administrations démocrates et républicaines aux Etats-Unis.



Certes, les Etats-Unis ont longtemps été ambivalents sur certains aspects de l'ordre international, comme en témoigne leur refus de longue date de rejoindre la Cour pénale internationale. Pour l'essentiel, cependant, les Etats-Unis ont adhéré au règlement mondial, malgré l'énorme pouvoir politique et économique qu'ils ont acquis au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui leur aurait permis de faire ce qu'ils voulaient unilatéralement.



Tout a changé avec la décision de l'administration Bush d'envahir l'Irak, un pays souverain, face à une opposition internationale féroce et sans l'approbation du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce faisant, les Etats-Unis ont gravement porté atteinte à leur propre crédibilité et sapé le système mondial fondé sur des règles, fournissant à de nombreux pays africains et latino-américains une raison plausible de ne pas condamner la Russie pour son invasion de l'Ukraine. Même l'Inde a maintenu une position neutre vis-à-vis de l'Ukraine, profitant des sanctions économiques imposées par les Etats-Unis en achetant du pétrole russe à prix très réduit, malgré l'approfondissement des liens entre le Kremlin et la Chine, le principal rival géopolitique de l'Inde.



Alors que les démocraties libérales tentent de négocier des accords internationaux pour relever les immenses défis politiques, économiques et sociaux du XXIe siècle - en particulier le changement climatique et les migrations de masse - elles doivent faire face à l'héritage de méfiance et de division de la guerre en Irak. Faire face aux futures pressions migratoires, en particulier, sera impossible sans accords internationaux et sans la coopération des pays à faible revenu du Sud.



La population de l'Afrique, par exemple, devrait doubler d'ici 2050. Pour éviter une combinaison toxique d'instabilité politique, de guerre et de misère économique exacerbée par le climat qui pourrait affecter des centaines de millions de personnes dans les régions les plus vulnérables du continent, les démocraties libérales européennes doivent recourir à un art de l'Etat innovant, à des interventions de sécurité et à une aide au développement substantielle. Sans de telles mesures, les pays d'Europe occidentale pourraient faire face à une vague migratoire massive qui conduirait inévitablement à des défis sociaux importants et alimenterait davantage la montée des politiques populistes.



A l'heure actuelle, cependant, il semble que la principale stratégie de l'Europe face à l'immigration clandestine consiste à espérer que la perspective de mourir en Méditerranée ou dans la Manche dissuadera les demandeurs d'asile. Mais comme le montre l'expérience récente du Royaume-Uni, de telles mesures, bien que populaires auprès des tabloïds de droite, ne s'attaquent pas aux causes sous-jacentes du problème. Alors que les pays européens sont aux prises avec des populations vieillissantes et une diminution du nombre de personnes en âge de travailler, la nécessité d'une politique d'immigration sensée tenant compte des besoins à long terme des pays est de plus en plus évidente.



Trouver le juste équilibre entre faciliter l'immigration nécessaire et limiter le nombre de personnes entrant illégalement sera l'un des défis déterminants de l'Europe au cours des prochaines décennies. La question domine déjà le débat politique, avec le pouvoir de renverser des gouvernements, comme ce fut le cas récemment aux Pays-Bas, et d'alimenter la montée des extrémistes de droite. Mais compte tenu des défis démographiques du continent, le maintien des services publics essentiels et la préservation de la croissance économique nécessiteront d'accepter beaucoup plus d'immigrants que ne le souhaiteraient la Française Marine Le Pen et le Britannique Nigel Farage.



La menace existentielle posée par le changement climatique souligne le besoin urgent de combler le fossé de la confiance entre les pays développés et les pays en développement. Fondamentalement, la communauté internationale doit s'entendre sur la manière de réduire les émissions de gaz à effet de serre et veiller à ce que les personnes les plus touchées par les effets du réchauffement climatique - les pays à faible revenu qui en sont le moins responsables - ne soient pas surchargées de manière disproportionnée.



La confiance du monde dans la capacité des démocraties libérales occidentales à façonner des politiques et des accords pour relever ces défis critiques serait considérablement plus élevée si les Etats-Unis étaient encore capables d'un leadership bipartite. Mais à une époque où les républicains de Washington sapent les fondements mêmes de la politique électorale, cela semble hautement improbable.



Bon nombre des divisions politiques intérieures actuelles de l'Amérique sont nées de la guerre en Irak. Alors que des présidents comme Franklin Roosevelt, Harry Truman et Dwight Eisenhower ont démontré que des dirigeants efficaces peuvent rendre le monde plus sûr et meilleur, même face à une grande adversité, la présidence de Bush a montré que le contraire est également vrai.



Par Chris Patten

Dernier gouverneur britannique de Hong Kong et ancien commissaire européen aux affaires extérieures