La créativité espagnole à l'honneur au FIAV de Casablanca

22/11/2024

La 30ème édition du Festival international d’art vidéo (FIAV) de Casablanca, prévue du 25 au 30 novembre courant, met à l’honneur la créativité espagnole.



Selon un communiqué des organisateurs, ce "Focus España" vise à tisser des liens avec la scène marocaine en facilitant les rencontres entre artistes, professionnels et structures œuvrant dans le domaine numérique et électronique.



Le FIAV est organisé par la Faculté des lettres et des sciences humaines Ben M'sik (FLSHB) - Université Hassan II de Casablanca, en collaboration avec la Fondation d’art et de culture, sous la direction artistique de Majid Seddati. Le programme spécial "Focus España" est présenté en collaboration avec l’Institut Cervantes et l’ambassade d’Espagne au Maroc, ajoute-t-on de même source.



L’événement s’ouvrira lundi prochain au Théâtre du studio des arts vivants avec le spectacle hispano-marocain "Sueños de Casablanca", fruit d’une résidence artistique réunissant Paco Gramaje, Raquel Gualtero, Ahlam El Morsli, María Ganzaráin Pina et Abdellah Hassak.



Le communiqué précise que cette édition du FIAV s’articule autour de cinq axes principaux : artistique, pédagogique (master class et ateliers), scientifique (tables rondes et colloques), en plus des rencontres professionnelles et des résidences de création.



Les visiteurs pourront également découvrir des installations immersives et interactives, des œuvres de réalité virtuelle et de réalité augmentée, des performances audiovisuelles, de la musique électronique, des spectacles de danse et de technologie, du mapping, des jeux vidéo, de la robotique et de l'intelligence artificielle.



Le FIAV, devenu un événement incontournable des arts numériques et de la vidéo au Maroc, illustre la vocation internationale de Casablanca, membre depuis 2023 du réseau des Villes créatives de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) pour les arts numériques.