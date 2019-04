La créativité des femmes marocaines à l'honneur à Salé

Un vibrant hommage a été rendu à plusieurs figures féminines qui ont marqué de leurs empreintes leurs domaines d'activité respectifs, lors d'une cérémonie organisée à l'initiative de l'Association Bouregreg. Cette cérémonie s’inscrit dans le cadre de la 16ème édition du Forum de la créativité féminine, organisé sous le thème "La femme et l'espace numérique et virtuel", avec la participation d’une pléiade de chercheurs et spécialistes.

Ce forum vise à échanger et mettre en lumière les expériences et les expertises de la femme marocaine dans divers domaines, notamment la politique, l'économie, le social, la recherche scientifique, la gestion des entreprises, l’art et la culture, à débattre des réalisations des femmes en matière de numérique et de leur rôle dans les divers champs de créativité. A cette occasion, la directrice du forum et la présidente des affaires de la femme, de la famille et des organisations féminines au sein de l’Association, Awatif Drihem, a souligné que l'ambition de cette édition est d'échanger les expériences et les expertises ainsi que de passer en revue les réalisations des femmes marocaines, chacune dans son domaine de compétence. Elle a également mis en avant, dans une déclaration à la MAP, le rôle positif et fondamental du numérique dans divers domaines, particulièrement l'éducation, l'enseignement, la communication et l'information. "Grâce au digital et aux réseaux sociaux, l'accès à l'information est devenu plus rapide", a-t-elle ajouté.

Selon Khadija Sansar, journaliste et conseillère en communication, le digital est un thème d'une importance capitale qui présente des atouts et des inconvénients et qui permet de faciliter les tâches des professionnels, en premier lieu dans les domaines liés à la communication et à l'information.

Elle a, en outre, indiqué que le digital a facilité le travail des femmes et les a aidés à avoir une autonomie financière, sachant que grâce à Internet et aux réseaux sociaux, des femmes commencent à générer des profits à travers le commerce, le prêt-à-porter, l'artisanat et bien d'autres domaines via Internet.

Lors de cette manifestation culturelle marquée par une exposition des œuvres et créations artistiques de l'artiste-peintre, Fouzia Jaidani, et par des prestations musicales, un hommage a été rendu à des femmes qui se sont illustrées dans le domaine de la communication et de l'information, notamment Samira Maghdad, Nadia Abram, Fatima Moumen et Aziza Halak.