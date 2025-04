La créativité des enfants rayonne de splendeur au Moussem d'Assilah

20/04/2025

La créativité des enfants rayonne d'une splendeur éclatante au Moussem culturel international d'Assilah, dans le cadre de la session de printemps de sa 46è édition, consacrée aux arts plastiques.



A travers deux ateliers, la Fondation du Forum d’Assilah, organisatrice de cet événement, offre à ces jeunes artistes en herbe l'occasion d'explorer leur imagination, d'affiner leurs talents et de faire rayonner leur créativité et leur fibre artistique.



Il s'agit notamment de l'atelier de peinture "les talents du Moussem" et l’atelier d'expression littéraire et d'écriture pour enfants, qui constituent une pépinière pour encadrer les jeunes talents dans les domaines des arts plastiques et de l'écriture littéraire.



Au Palais de la culture, des dizaines d'enfants participent à ces ateliers, qui y trouvent un espace idéal pour découvrir le monde de l'art, développer leurs compétences artistiques et alimenter leur passion pour la peinture et l'écriture.



Dans une déclaration à la MAP, le secrétaire général adjoint de la Fondation du Forum d'Assilah, Taoufik Louzari, a souligné que la Fondation accorde, depuis sa création, un intérêt particulier aux activités dédiées aux enfants, étant consciente que l'éducation constitue le socle du développement durable, notant que les ateliers destinés aux enfants occupent une place de choix dans le programme de cette session.



"Malgré le fait que les enfants n'ont pas de vacances pendant cette période, mais ils veillent à participer aux ateliers de peinture et d'écriture, étant animés par la volonté de s'épanouir et de développer leurs talents et compétences, ainsi que de rencontrer et d'échanger avec les grands artistes participant aux ateliers des arts", a-t-il fait savoir.



Pour sa part, Mustapha El Boulech, encadrant de l'atelier d'expression littéraire et d'écriture pour enfants, a souligné que cet atelier, qui connait la participation d'environ 82 élèves inscrits dans plus de 10 établissements d'enseignement d'Assilah, offre aux participants l'occasion de développer leurs compétences en écriture littéraire et d'interagir avec les artistes participant au Moussem et les magnifiques fresques qui ornent les murs de la ville, en rédigeant des articles, des portraits, des textes littéraires ou même des poèmes.



Le programme éducatif de cet atelier, a-t-il enchainé, vise à permettre aux apprenants d'exprimer librement leurs idées, d'user de leur créativité et d'explorer les différents domaines de création littéraire.



L'objectif est de former des écrivains, poètes et créateurs de demain, à travers le développement des talents de ces enfants et l'alimentation de leur passion pour la culture et les arts, a relevé M. El Boulech, soulignant que cet atelier offre aux bénéficiaires l'opportunité de s'approcher davantage de plusieurs domaines de créativité.



De son côté, l'artiste-peintre Kawtar Echrigui, encadrante de l'atelier de peinture, a indiqué que cet atelier reflète l'engagement de la Fondation du Forum d’Assilah à faire participer les enfants aux événements culturels et artistiques qu'elle organise, relevant qu'il s'agit d'un véritable espace de créativité où les enfants peuvent développer leurs talents et leur passion pour l'art.



"Cet atelier, qui bénéficie cette année à plus de 30 enfants, permet aux bénéficiaires d'exprimer librement leurs idées et émotions, et de développer leurs compétences artistiques, en plus de favoriser leur épanouissement ", a-t-elle relevé, poursuivant qu'il s'agit également d'une occasion pour ces jeunes artistes en herbe de côtoyer des artistes de renommée nationale et internationale participant aux ateliers artistiques du Moussem. Mme Echrigui a, par ailleurs, noté que la galerie du Centre Hassan II des rencontres internationales d'Assilah abrite, jusqu'à mi-septembre prochain, une exposition intitulée "Assilah's Art Seasons 2024", qui donne à voir une vingtaine d'oeuvres d'enfants réalisées dans le cadre de l'atelier "Talents du Moussem", aux côtés des oeuvres réalisées par de talentueux artistes issus de plusieurs pays, relevant que cette initiative vise à célébrer les créations de ces artistes en herbe, qui incarnant la sensibilité et la créativité enfantines.



C’est ainsi que le Moussem d’Assilah reste fidèle à son engagement pour le développement du talent, de la créativité et du goût artistique des enfants.