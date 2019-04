La couverture médicale pour les artistes au centre d'une réunion à Rabat

05/04/2019

La couverture médicale pour les artistes a été au centre d’une réunion, tenue mercredi à Rabat, par le ministre de la Santé et son homologue de la Culture et de la Communication. Tenue en présence de représentants de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et des organisations professionnelles d'artistes, cette réunion a été consacrée à la question de la mise en œuvre des mesures et procédures relatives à la prise en charge sociale des artistes, notamment au niveau de la couverture médicale, indique un communiqué du ministère de la Santé. Intervenant à cette occasion, les ministres de la Santé et de la Culture et de la Communication ont souligné que cette réunion intervient en harmonie avec les Hautes orientations Royales en matière de généralisation de la couverture médicale et avec la haute sollicitude dont SM le Roi entoure les artistes, souligne le communiqué. A cette occasion, l’accent a été mis sur les acquis constitutionnels en matière de valorisation de la créativité artistique et culturelle par tous les moyens possibles. De même un exposé détaillé relatif aux mesures liées au domaine de la santé a été présenté. Pour leur part, les représentants des organisations professionnelles et des syndicats membres de la commission de la carte professionnelle ont insisté sur la nécessité d’accélérer la mise en œuvre de ces mesures, qui auront un impact positif sur la situation sociale de l’artiste.