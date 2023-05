La course-poursuite entre l’ASFAR et le Wydad se poursuit de plus belle

Aziz El Badraoui quitte la demeure des Verts

06/05/2023

Les quatre derniers matches comptant pour la 25ème journée de la Botola Pro D1 auront lieu ce samedi. Après leur confrontation directe, le public aura droit cette fois-ci à un duel à distance entre l’AS FAR, leader, et le Wydad, dauphin, deux prétendants au titre pas du tout prêts à lâcher du lest.



Les Militaires se produiront à doimicile face à la Jeunesse de Soualem, au moment où les Rouges seront du côté de Mohammedia pour donner la réplique au Chabab local.

Sur le papier, tout laisse croire que ces oppositions sont à la portée de l’ASFARet du WAC, mais gare à l’excès de confiance. Si l’équipe de Soualem est bien peinarde au sixième poste avec 33 unités au compteur, ce n’est pas le cas pour le SCCM qui, étant 12ème avec 25 points, n’a pas encore assuré son maintien dans la cour des grands.



A propos des mal barrés, il y a le cas de l’OCK, lanterne rouge (18 pts), qui se rendra à Casablanca pour jouer le Raja qui traverse une très mauvaise passe. Et ce n’est pas le président du club, AzizEl Badraoui qui dira le contraire, en annonçant la tenue d’une AGE le 26 courant où il jettera l’éponge, tout comme d’ailleurs son bureau. De quoi sera fait le lendemain du Raja qui risque de sortir bredouille cette saison du fait que la Coupe du Trône n’est pas gagnée d’avance ? En tout cas, la situation de crise se poursuit de plus belle, sauf si le club parvient à limiter les dégâts en recevant un Olympique de Khouribga drivé par un certain Mhamed Fakhir qui jouera son va-tout. Une défaite de l’OCK au Complexe Mohammed V de Casablanca compromettra au plus haut point ses chances de préserver sa place en Botola Pro D1. Le quatrième match au programme opposera la RSB au MAS, une partie sans enjeu pour deux clubs du ventre mou du classement.



A noter que le bal de cette journée a été ouvert jeudi par la programmation de deux rencontres. Le DHJ, mal en point, a trouvé encore une foislemoyen de raterle coche, en se faisant accrocher aux ultimes souffles de la partie par le Hassania d’Agadir(2-2).



Quant auMAT, il a assuré l’essentiel après avoir disposé à la maison de l’OCS par 2 à 1. Deux matches devaient avoir lieu lors de la soirée de vendredi entre le MCO et l’IRT, d’une part, et l’UTS et le FUS, d’autre part.



M.Bouarab



Programme

Samedi

17h00: Raja Casablanca - Olympique Khouribga (Complexe sportif Mohammed V - Casablanca)

19h15: Renaissance Berkane - Maghreb Fès (Stade Municipal - Berkane)

21h30: AS FAR - Jeunesse Salmi (Complexe sportif Prince Moulay Abdellah - Rabat)

21h30: Chabab Mohammedia - Wydad Casablanca (Stade El Bachir - Mohammedia)