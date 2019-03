La course aux points bat son plein pour les mal classés

22ème journée du championnat de football D1

16/03/2019 Khalil Benmouya

La 22e journée du championnat national de football Maroc Telecom Pro 1 se déroulera en cette fin de semaine avec seulement quatre matchs au programme. Les autres rencontres ont été reportées à cause de la participation du WAC, du Hassania d’Agadir, du Raja et de la RSB aux compétitions africaines.

C’est ainsi que ce samedi, à partir de 15h, le CRA recevra l’OCS au stade Mimoune El Arsi à Al-Hoceima. Avant-derniers au classement avec 20 points au compteur, les locaux n’auront d’autre choix que la victoire s’ils veulent espérer rester dans la cour des grands. En face, ayant renoué avec la victoire, les hommes de Hicham Dmii risquent de rendre la tâche de leur adversaire difficile.

A 19h, le MAT reçoit le FUS au stade Saniet R’mel à Tétouan. Un match important pour les deux clubs qui se trouvent en bas du classement, avec une avance de deux points pour les Rbatis. Le MAT tentera de l’emporter pour s’éloigner de la zone de turbulence, tandis que le FUS vise à améliorer son classement et à s’approcher du peloton de tête.

Pour ce qui est de dimanche, le MCO accueille le RCOZ au stade municipal d’Oujda. Les locaux, en peu de temps, sont parvenus à quitter le bas du tableau et à occuper la sixième place avec 30 points. De son côté, le RCOZ, sous la houlette de Hassan Benâbicha, tentera de confirmer les derniers résultats positifs qu’il a enregistrés.

A 19h, l’OCK croisera le fer avec le CAYB au Complexe OCP à Khouribga. Un match équilibré entre deux formations qui prônent un jeu ouvert et plaisant et qui se positionnent dans la première moitié du classement. Une belle affiche entre deux entraîneurs qui sont en train de réussir une belle saison avec leurs clubs respectifs.

Les rencontres devant opposer le DHJ au WAC et le HUSA au KACM sont reportées au mercredi 27 mars, tandis que les dates des matchs RCA-IRT et ASFAR- RSB n’ont pas encore été arrêtées.

Championnat D2

Le championnat de seconde division de football se poursuivra ce samedi à partir de 15 heures pour le compte de la 24ème journée. Ci-dessous le programme des matches avec arbitres :

RBM-CRS au stade d’honneur à Béni Mellal (Mohamed Nhayeh)

WAF-CJBG au complexe sportif de Fès (Yassine Bouslim)

RAC-USK au stade Père Jégo à Casablanca (Hicham Tamsamani)

JSM-IZK au stade Cheikh Laghdaf à Laâyoune (Hamza El Fareq)

ASS-MAS au terrain Boubker Ameur à Salé (Reddad Daki)

KAC-JSKT au terrain municipal à Kénitra (Mohamed Bellote)

RCAZ-WST au terrain Ahmed Chokri à Khmiss Zmamra (Rachid Goulma)

CAK-OD au terrain municipal à Khénifra (Moncef Zine Allaoui)





Programme avec arbitres

Samedi

15h00 : CRA-OCS au stade Mimoun El Arsi à Al Hoceima (Jalal Jiyed)

19h00 : MAT-FUS au stade Saniet Rmel à Tétouan (Abderrahim Yaagoubi)

Dimanche

16h00 : MCO-RCOZ au terrain municipal à Oujda (Mustapha Kechaf)

19h00 : OCK-CAYB au complexe OCP à Khouribga (Samir Guezzaz)