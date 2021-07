La course aux points bat son plein en bas du tableau

A trois manches de la fin de la Botola Pro 1

16/07/2021

La 28e journée du championnat national de football Botola Pro 1 Inwi se déroulera en cette fin de semaine et sera déterminante pour les équipes du bas du tableau. Si le WAC s’est déjà adjugé le titre, pas moins de huit équipes sont menacées par la relégation, et à trois journées de la fin de l’exercice, tout pronostic dans ce sens ne sera que le fruit de simples hypothèses.



Pour samedi, trois rencontres sont au programme. Au stade El Massira à Safi, l’OCS sera à rude épreuve face au RCA. Dauphins dans tous les cas de figure, les Vert et Blanc ne vont tout de même pas baisser les bras en cette fin de saison et rendre la tâche facile aux locaux qui, en dehors de la victoire, auront du mal à voir le bout du tunnel, surtout que les deux matchs qui leur restent à jouer ne seront pas faciles.



A Agadir, la rencontre entre le Hassania local et l’AS FAR serait sans enjeu majeur. Les deux clubs ont pratiquement assuré leur maintien et donc n’importe quel résultat n’aura pas d’impact sur le reste du concours, même si le HUSA, ayant enregistré de mauvais résultats dernièrement, aura à cœur de réaliser une bonne performance.



Le MAT, huitième avec 32 points, aura la tâche difficile en recevant le MCO, surtout après le limogeage de Drideb en milieu de semaine. Face à des Oujdis qui n’ont plus rien à perdre, les Tétouanais se doivent de gagner ce match s’ils veulent éviter les mauvais calculs de fin de saison.

Même cas de figure pour l’IRT qui se déplacera à Casablanca pour affronter le champion, le WAC. Sereins et déterminés, les Rouge et Blanc n’accepteraient aucun autre résultat que la victoire pour fêter le titre au Complexe Mohammed V.



De leur côté, les Tangérois savent que la confrontation ne sera pas facile, mais pas impossible à gagner non plus si la volonté collective est présente pour sauver le club d’une éventuelle descente en D II.



Au stade Moulay El Hassan à Rabat, le FUS reçoit le RCOZ dans une affiche à suspense. Un match à six points pour les locaux qui, avec 31 unités au compteur, ne possèdent que trois points d’avance sur leur adversaire du jour.



Un mauvais résultat pour l’une ou l’autre équipe serait synonyme du début de la fin surtout que les matchs à venir ne seraient pas faciles.



Avec 32 points, le DHJ ne sera pas à l’aise en recevant au stade El Abdi la Renaissance de Berkane. Les hommes de Benchikha ont beaucoup souffert cette saison, et ils doivent redoubler d’efforts lors de cette rencontre s’ils veulent continuer à faire partie du club des grands.



A Berrechid, le CAYB, lanterne rouge avec 27 unités, accueille le SCCM qui n’est pas mieux loti en n’en comptant que 31. Une affiche du bas du tableau qui retiendra le souffle des fans des deux formations jusqu’au bout.



A Fès, le MAS, septième au classement, recevra la RCAZ qui se positionne à l’avant-dernière place du tableau avec 28 points. Un mauvais résultat pour le club visiteur et c’est la relégation qui pointe du nez.

Programme

Samedi

17h00: Olympic de Safi - Raja de Casablanca

19h15: Hassania d’Agadir - AS FAR

21h30: Moghreb de Tétouan - Mouloudia d’Oujda

Dimanche

17h00: Wydad de Casablanca - Ittihad de Tanger

19h30: FUS de Rabat - Rapide Oued Zem

19h30: Difaâ El Jadida - Renaissance de Berkane

19h30: Youssoufia de Berrechid - Chabab de Mohammedia

19h30: Maghreb de Fès - Renaissance de Zemamra.