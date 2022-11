La coupe du monde et l'économie mondiale

24/11/2022

La 22e Coupe du monde est en cours, mais qui au début de ce siècle aurait pensé qu'elle pourrait être accueillie par le Qatar ? Pourtant, nous y sommes, et la seule surprise est que cela ne semble pas si surprenant.



Pendant une grande partie de ma carrière professionnelle, j'ai exploré les liens entre le beau jeu et l'économie mondiale. Chez Goldman Sachs et, avant cela, à la Société de banque suisse, j'ai assouvi ma double obsession en présidant des publications ponctuelles spéciales pour chaque Coupe du monde de 1994 à 2010. J'ai reçu des messages personnels de hauts banquiers centraux du monde entier. Certains m'ont dit que c'était la meilleure publication que nous ayons produite, ce qui, compte tenu de la fréquence à laquelle nous publions sur les événements économiques et les marchés, était à la fois amusant et quelque chose à méditer. Nous avons persuadé des dirigeants nationaux et des personnalités majeures du football d'écrire pour nous. A une occasion, Alex Ferguson, le légendaire entraîneur de Manchester United, a sélectionné sa meilleure équipe mondiale de tous les temps.



J'ai, à ce jour, réussi à assister à six Coupes du monde, organisées par les Etats-Unis, la France, la Corée du Sud et le Japon, l'Allemagne, l'Afrique du Sud et le Brésil. À partir de ces expériences, je peux ajouter ma voix à ceux qui décrivent l'événement comme l'une des plus belles réunions inclusives de nombreuses nationalités et cultures différentes. L'avènement des Fan Zones, qui ont vraiment pris leur envol après la Coupe du monde de 2006 en Allemagne, a incarné cet esprit, même si je l'ai vécu plus intensément à Séoul en 2002.



Le lien entre le football et l'état de l'économie mondiale apparaît clairement dans le choix des hôtes du tournoi. Je pense que c'est un fait indéniable que la sélection par la FIFA de l'Afrique du Sud en 2010, du Brésil en 2014, de la Russie en 2018 et maintenant du Qatar, était basée sur l'essor constant des économies dites émergentes au cours des deux premières décennies de ce siècle. J'ai longtemps pensé que les deux autres pays du BRICS (un groupe comprenant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud) pourraient bien rejoindre le petit groupe d'hôtes à l'avenir.



Mais étant donné le repli sur soi de nombreux grands pays ces dernières années, les jours où l'on souhaite même accueillir l'événement sont-ils comptés ? Les pays émergents en herbe auront-ils de plus en plus de mal à réussir à organiser le tournoi le plus regardé au monde ? Ou, au contraire, le monde pourrait-il bientôt revenir à un ordre international plus satisfait, globalisant et inclusif ? On pourrait même se poser une question plus profonde : la FIFA est-elle un indicateur avancé ou retardé de l'économie mondiale et du degré de mondialisation ?



Je soupçonne que la progression de la compétition au cours des quatre prochaines semaines et, surtout, combien d'entre nous regardent les matchs, pourraient être le signe précoce le plus clair de l'importance de la Coupe du monde de cette année. La compétition a été l'épine dorsale des revenus de la FIFA. Il est déjà question – probablement motivé par le désir des clubs professionnels de générer des revenus encore plus importants – de transformer le tournoi en un événement biennal ou de compléter le format quadriennal actuel par une compétition quadriennale basée sur les clubs.



Si l'avenir de l'économie mondiale est très différent des 20 à 30 dernières années, cela se reflétera dans le processus décisionnel de la FIFA. Il est difficile d'imaginer que la FIFA s'enthousiasme pour les futures compétitions dans les pays émergents si ces pays contribuent moins à la croissance économique mondiale que les hôtes des tournois depuis 2010.



Dans les années 1980, 1990, 2000 et 2011-20, la croissance du PIB réel mondial était en moyenne de 3,3%, 3,3%, 3,9% et 3,7%, respectivement. L'accélération au cours des deux dernières décennies complètes était clairement due à une croissance plus forte dans le monde émergent, et elle coïncide avec la période où la FIFA a commencé à sélectionner des hôtes en dehors des bastions traditionnels du football. Il semble actuellement que cette tendance pourrait être inversée cette décennie, même avec huit ans encore.



Et qu'en est-il des gagnants cette fois? J'ai appris grâce à la popularité des publications que j'ai produites dans le passé à ne pas aller plus loin que de prédire les quatre demi-finalistes. D'une part, le même réalisme avec lequel on doit aborder les prévisions économiques s'applique également à la Coupe du monde ; d'autre part, les dirigeants des pays que nous n'avions pas pour but de gagner ne l'ont souvent pas très bien pris.



Je commence par l'histoire. Seuls huit pays ont remporté la Coupe du monde. Le Brésil, qui a gagné cinq fois, est toujours l'un des favoris, et l'équipe de cette année semble être l'une des plus fortes du tournoi. L'Argentine, l'Uruguay, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre sont les autres vainqueurs précédents. Même si l'Italie n'a pas réussi à se qualifier cette fois-ci, le vainqueur sera probablement l'un des autres.



L’Angleterre pourrait la remporter de nouveau. Quel que soit le vainqueur, je surveillerai toutes sortes de signaux concernant l'avenir, comme je l'ai toujours fait.



Par Jim O'Neill

Ancien président de Goldman Sachs Asset Management, ancien ministre du Trésor britannique, et membre de la Commission paneuropéenne de la santé et du développement durable.