La coopération et la concertation politique entre le Maroc et l’Egypte promise à des lendemains meilleurs

11/05/2022

Malgré les manœuvres du voisin de l’Est, dénuées de toute logique diplomatique et de sens des relations internationales et puisant leurs conceptions dans le monde singulier du chantage économique et de la mystification politique effrontée et impudente, la constance de la coopération et des échanges entre Rabat et Le Caire demeure patemment déterminée à aller de l’avant. C’est ce qui ressort de la visite effectuée, ce lundi, par le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri au Maroc, une visite de travail dédiée à la redynamisation des rapports de coopération bilatérale et pluridisciplinaire axés sur la promotion des échanges économiques et culturels et la concertation politique, sérieuse et assidue. Ainsi lors d’un point de presse conjoint avec son homologue égyptien Sameh Choukri, à l’issue de longs et profonds entretiens, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a appelé à consolider la coordination maroco-égyptienne et à la traduire en initiatives concrètes conjointes au service des intérêts des deux pays. «Il y a une convergence de vues entre le Maroc et l’Egypte et une volonté de renforcer la coordination bilatérale en initiatives conjointes au service aussi bien des intérêts des deux pays que de la sécurité, de la paix et de la stabilité régionales», a-til souligné. A ce propos, M. Bourita a indiqué que les deux parties se sont mises d’accord sur l’élaboration d’un agenda de coopération bilatérale dans plusieurs domaines au cours des prochains mois et semaines, précisant que cet agenda devra être davantage concrétisé lors de rencontres de haut niveau entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le président Abdelfattah Al Sissi. Le chef de la diplomatie marocaine a, par ailleurs, affirmé que les deux parties ont convenu de traduire dans les faits cette ambition des deux chefs d’Etat en tirant profit des solides relations bilatérales historiques qui lient constamment les deux pays, tout en se déployant dans le sens de leur donner une nouvelle impulsion, à travers l’activation effective des mécanismes institutionnels et l’application des accords conclus et la mise en œuvre des mécanismes de consultation politique, de renforcement de la coopération économique et de la dynamisation du conseil d’affaires. Dans ce contexte prometteur, les entretiens entre les responsables marocains et égyptiens ont, à cet effet, été focalisés autour de nombreuses questions régionales en Afrique du Nord, notamment le dossier libyen, au Proche-Orient, de même que dans le continent africain et au milieu de l’espace euro-méditerranéen, a soulevé Nasser Bourita. Là-dessus, il s’est vivement félicité du caractère particulier des relations bilatérales, ancestrales se rapportant à une dimension politique, économique, culturelle, humaine et spirituelle. D’ailleurs, a estimé M. Bourita, la singularité de ces relations réside dans le fait qu’elles sont régies dans un cadre juridique et institutionnel distingué, qui n’a d’égal dans aucune autre relation du Maroc avec un pays arabe ou africain. Il a, en outre, réitéré la totale solidarité du Royaume avec l’Egypte quant à ses intérêts suprêmes et sa lutte contre tout ce qui est susceptible de porter atteinte à sa sécurité nationale et régionale, soulignant que la sécurité et la stabilité de l’Egypte sont importantes pour le Maroc et le monde arabe. Pour sa part, lors du même point de presse conjoint, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a mis l’accent sur la détermination de son pays à œuvrer pour activer le mécanisme de concertation politique, la commission économique et le forum d’affaires avec le Maroc dans le but de promouvoir encore plus les relations bilatérales. Le responsable égyptien a également mis en avant les «solides relations historiques» unissant les deux pays et les liens tissés entre les deux chefs d’Etat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le président Abdelfattah Al Sissi et les deux peuples frères, tout en se félicitant de la convergence des visions relatives aux questions d’intérêt commun. M. Choukri a en outre rappelé que les contacts et la concertation se sont assidûment poursuivis au cours des deux dernières années entre les deux pays en dépit du contexte particulier lié à la crise sanitaire mondiale… La coordination entre les deux pays ne se limite pas au cadre bilatéral mais elle se manifeste également dans le cadre de la Ligue arabe, de l’Union africaine, de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) et au niveau du périmètre méditerranéen, le but étant de relever les multiples défis communs dans un climat de solidarité parfaite, a-t-il développé, en mettant l’accent sur la nécessité de promouvoir aussi bien les relations entre les institutions législatives des deux pays que les échanges culturels. D’autre part, le responsable égyptien a révélé que ses entretiens avec M. Bourita ont été l’occasion d’aborder plusieurs questions d’intérêt commun ayant trait à l’Afrique, particulièrement la région sahélo-saharienne, les développements en Libye, la question palestinienne et la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme. M. Sameh Choukri n’a pas manqué à cette occasion de réaffirmer le soutien de son pays à l’initiative marocaine d’autonomie concernant le conflit artificiel du Sahara marocain. A cet égard, il convient de rappeler que l’ambassadeur de la République arabe d’Egypte à Rabat, Yasser Mustafa Kamal Othman, avait rappelé, vers la fin de janvier, que son pays soutient fermement l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc. Le Caire ne reconnaît pas la soi-disant «république sahraouie» et n’établit aucune relation avec elle, avait-il souligné. Le diplomate égyptien, nouvellement désigné à Rabat, a indiqué lors de sa première sortie médiatique que l’Egypte avait participé à la conférence internationale organisée par le Royaume du Maroc et les Etats-Unis d’Amérique pour soutenir le plan d’autonomie en janvier 2021. Il a, ainsi, affirmé que la position égyptienne concernant le soutien de l’intégrité territoriale du Maroc n’est susceptible d’aucune interprétation ni doute !(…).