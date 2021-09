La contribution de la femme au développement socio-économique des Provinces du Sud mise en relief à Genève

17/09/2021

La contribution de la femme au développement socio-économique des Provinces du Sud a été mise en relief lors d'un panel organisé, jeudi à Genève, en marge de la 48ème session du Conseil des Droits de l’Homme.



Ce Side-Event, organisé par le Groupe de soutien à l’intégrité territoriale du Royaume, a été l’occasion de souligner la place de premier plan qu’occupe la femme marocaine de manière générale au sein de la société et le rôle marquant qu’elle assume dans le processus de prise de décision et de gestion de la chose publique à tous les niveaux, à la faveur des efforts et des réformes réalisés pour hisser la représentativité féminine dans les différents secteurs et domaines.



S’agissant des provinces du sud Royaume, les intervenants ont été unanimes à relever le statut de la femme sahraouie en tant que pilier de la société civile, une composante essentielle du tissu associatif et un élément agissant, à toutes les étapes et à toutes les échéances, dans l’essor que connait cette partie du Royaume, forçant ainsi l'estime et l'admiration.



Cette présence en force de la femme sahraouie dans plusieurs branches d’activité dans le sillage de la nouvelle dynamique que connait la région, lui ouvre de nouvelles perspectives pour jouer un rôle de premier plan dans l’œuvre de développement régional et national et apporter des contributions enrichissantes dans divers domaines.



Intervenant à cette occasion, l’ambassadeur, Représentant Permanent du Maroc à Genève, Omar Zniber, a souligné que cette activité s’insère dans le cadre de la volonté de faire de ce Groupe de soutien un cadre d’échange, et de solidarité entre ses membres, et d’interaction sur les sujets se rapportant aux Droits de l’Homme.



M. Zniber a mis en avant la place qu’occupe la femme en tant qu’actrice et bénéficiaire du développement socio-économique dans les Provinces du sud, et la contribution de la femme dans la mise en œuvre des projets et programmes structurants dans cette région.



Prenant la parole, Mme Rkia Derham, ancienne secrétaire d’État au Commerce extérieur, s’est réjouie, en tant que femme marocaine originaire des provinces du sud, des acquis réalisés sur la voie du renforcement et de la consolidation de la participation des femmes dans la prise de décision et la gestion de la chose publique à tous les échelons et à tous les niveaux de responsabilité.



Mettant en avant le niveau de développement socio-économique des Provinces du Sud à la faveur d’investissements massifs engagés dans la région pour la doter d’infrastructures modernes à même de renforcer son attractivité et consolider son rayonnement, elle a noté que cette dynamique de développement offre aux femmes de nouvelles perspectives de travail, d'action et d'excellence.



Mme Derham a rappelé, à cette occasion, la participation massive des citoyens des Provinces du Sud au scrutin du 8 septembre, se félicitant de la participation de nombreuses femmes en tant que candidates, apportant ainsi une nouvelle preuve de l’adhésion et de l’attachement des populations locales au processus démocratique dans le Royaume et leur confiance dans l’action des institutions élues en tant que seuls et légitimes représentants de la population.



Pour sa part, Henri-Louis Vedie, professeur d’économie a mis en exergue les avancées accomplies dans les Provinces du Sud en matière d’infrastructures, d’équipements socio-économiques et d’accès à l’eau, à l’électricité, au logement décent ainsi qu’aux soins et à l’éducation, soulignant l’impact de ce développement sur la promotion des conditions des femmes, devant lesquelles de vastes horizons ont été ouverts au niveau des institutions éducatives et de formation, de même que dans les domaines du travail et de l’emploi, et de la participation.



M. Vedie a relevé à cet égard que « les résultats des urnes, et des élections du 8 septembre ont démontré la volonté des femmes de participer directement à la gestion de leur territoire ».



Quant à Mme Yasmine Hasnaoui, professeure des sciences humaines à l’Université américaine du Golfe, elle a souligné l’ampleur du développement et le rayonnement dont jouissent les villes des Provinces du Sud de par les investissements internationaux, le développement d’entreprises à vocation continentale et par l’ouverture des missions diplomatiques.



Cette dynamique, a-t-elle poursuivi, permet aux femmes de consolider leur présence et de jouer un rôle essentiel pour le développement économique en créant des entreprises, en occupant des postes importants et en étant actives au sein des différentes instances. Mme Zohra Saad, Présidente de l’Association « Arrayan pour le Développement de la Femme », et membre de la Commission régionale du Conseil national des droits de l’Homme a mis en avant les nombreuses initiatives mises en place pour améliorer la condition féminine dans les Provinces du Sud.



Elle a apporté un témoignage édifiant sur le dynamisme de la société civile et celui des ONG féminines qui ont joué un rôle de premier plan dans la mise en œuvre des projets et programmes de développement dans la région.



Elle a également présenté les actions socioculturelles mises en place pour promouvoir le leadership féminin. Cet événement parallèle a connu la participation des membres du Groupe de soutien à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc, outre un représentant de la Nouvelle Zélande