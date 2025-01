La consommation de thé et de café peuvent protéger contre certains types de cancer

03/01/2025

Une étude scientifique menée par une équipe de recherche de l'Université de l'Utah a révélé que la consommation de boissons chaudes le matin, comme le thé et le café, peut réduire l'incidence de certains types de cancer qui affectent la région de la tête et du cou.



En effet, des chercheurs dirigés par le Huntsman Cancer Institute de l'Université de l'Utah ont examiné les données de 14 études menées par différents scientifiques associés au consortium international d'épidémiologie du cancer de la tête et du cou (INHANCE).



Les participants à l'étude ont rempli des questionnaires sur leur consommation antérieure de café caféiné, de café décaféiné et de thé en tasses par jour/semaine/mois/année. Dans une nouvelle analyse des données de plus d'une douzaine d'études, la consommation de café et de thé était associée à un risque plus faible de développer des cancers de la tête et du cou, notamment les cancers de la bouche et de la gorge.



La consommation de café décaféiné était associée à un risque 25 % inférieur de cancer de la cavité buccale. Boire du thé était associé à un risque 29 % inférieur à celui du cancer de l’hypopharynx. En outre, boire une tasse ou moins de thé par jour était associé à un risque global de 9% inférieur à celui de cancer de la tête et du cou et à un risque 27% inférieur au cancer de l’hypopharynx, mais boire plus d'une tasse était associé à un risque 38% plus élevé de cancer du larynx.



Les cancers de la tête et du cou sont la septième forme de cancer la plus répandue dans le monde, et leurs taux augmentent dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.