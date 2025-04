La consécration continentale des Lionceaux passe par le Onze malien

Nabil Baha: Les joueurs ont la volonté d’écrire l’histoire et de remporter la CAN à domicile

18/04/2025

Le sélectionneur national, Nabil Baha, a indiqué, jeudi à Casablanca, que les joueurs de l’équipe marocaine de football U17 ont la volonté et l’envie d’écrire l’histoire en étant les premiers Lionceaux de l'Atlas à remporter la Coupe d’Afrique des nations de la catégorie et garder le trophée à la maison.



"Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu lors d’un match de l’importance d’une finale de la CAN, mais les joueurs sont motivés et ils ont envie d’entrer dans l’histoire du football marocain", a souligné Baha en conférence de presse avant la finale contre Mali, prévue samedi au stade El Bachir à Mohammedia.



"Nous nous sommes bien préparés pour affronter le Mali dans un match qui va se jouer sur les détails, comme la fraîcheur physique", a-t-il estimé, ajoutant qu’ "il y a une certaine pression sur nous parce que le public attend cette finale et surtout le sacre continental".



"Nous avons envisagé tous les scénarios face au Mali, une équipe habituée à atteindre le dernier carré des compétitions continentales", a fait savoir le coach, précisant que "j’ai demandé aux joueurs de prendre plaisir d'abord et ensuite mettre en œuvre les mécanismes qui nous ont permis de remporter les précédents matchs contre le Mali et améliorer ce qui doit l’être".



Evoquant le changement de l’horaire du match de 20h00 à 15h00, Nabil Baha a affirmé que "nous sommes prêts à jouer ce match quel que soit l’horaire. L’équipe qui s’adapte le plus vite a plus de chance de gagner".



"Nous connaissons bien notre adversaire. Nous connaissons ses meilleurs éléments, son système de jeu, ainsi que ses lacunes", a-t-il expliqué, notant que "le Mali dispose de très bons joueurs et nous nous attendons à un match difficile, mais l’important est de rester concentrés et bien jouer tout au long de la rencontre".



Le défenseur central de l’équipe nationale, Adam Soudi a, de son côté, indiqué que "le groupe a hâte de jouer cette finale qui est un rêve pour nous tous", ajoutant que "nous sommes prêts pour affronter le Mali en donnant le meilleur de nous-mêmes pour l'emporter".

Le sélectionneur du Mali, Adama Diallo a, quant à lui, rappelé que "l’objectif principal était d’aller le plus loin possible dans la compétition".



"Jouer la finale est une chose, la gagner c’en est une autre", a-t-il insisté, ajoutant que "c’est un match important pour nous et nous allons tout donner pour décrocher la victoire".

"Le groupe est prêt à se battre pour aller chercher la victoire et nous nous sommes préparés dans cette optique", a-t-il noté, relevant que "nous avons fait un bon parcours lors de cette compétition, mais le plus important reste à faire".



"Nous allons nous donner les moyens pour jouer ce match et les préparatifs continuent jusqu’au jour de la rencontre", a précisé le coach malien, faisant savoir que "nous essayons de toujours faire mieux qu’avant et notre équipe est montée en puissance au fil des matchs de cette CAN".



Il a fait remarquer que "nous nous attendons à un match ardu face au Maroc qui a l’avantage d’évoluer à domicile et devant son public ", ajoutant que "les joueurs sont conscients du défi à relever contre le Maroc".