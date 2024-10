La confiance des ménages a peu changé au troisième trimestre de 2024

18/10/2024

Les craintes concernant l'évolution du chômage restent majoritaires

La confiance des ménages est quasi stable au troisième trimestre de 2024, selon les résultats de l’enquête permanente de conjoncture menée auprès des ménages par le Haut-commissariat au plan (HCP).L’enquête de l’institution publique montre que l’indice de confiance des ménages (ICM) a en effet enregistré « une quasi stabilité au troisième trimestre de 2024 aussi bien par rapport au trimestre précédent que par rapport au même trimestre de l’année 2023», a indiqué le HCP.L'indicateur qui la synthétise «s’est établi à 46,2 points, au lieu de 46,1 points enregistrés le trimestre précédent et 46,5 points le même trimestre de l’année précédente », a souligné le Haut-commissariat dans sa récente note d'information sur les résultats de l'enquête de conjoncture auprès des ménages au titre du troisième trimestre de l’année 2024.D’après les résultats de l’enquête, au troisième trimestre de 2024, le solde d’opinion des ménages relatif à l’évolution passée de leur niveau de vie est resté négatif à moins 75,8 points, contre moins 78,2 points au trimestre précédent et moins 81,5points au même trimestre de l’année passée.Soulignons à ce propos que « 80,6% des ménages déclarent une dégradation du niveau de vie au cours des 12 derniers mois, 14,6% un maintien au même niveau et 4,8% une amélioration », comme l’a précisé l’institution.A noter que la part des ménages qui considèrent que le niveau de vie va se dégrader au cours des 12 prochains mois continue d’augmenter, 56,9% d’entre eux s’y attendant. Les résultats montrent que 35,5% s’attendent à un maintien au même niveau et 7,6% à une amélioration.«Le solde d’opinion de cet indicateur est resté ainsi négatif à moins 49, points contre moins 46, points un trimestre auparavant et moins 41,7 points un an auparavant », a estimé l’organisme public.Au troisième trimestre de 2024, les perceptions des ménages concernant l'évolution du chômage restent majoritairement négatives. En effet, «82,2% contre 5,9% des ménages s’attendent à une hausse du chômage au cours des 12 prochains mois», selon le Haut-commissariat.Ainsi, le solde d’opinion relatif à cet indicateur s’est établi à moins 76,3 points contre moins 76,2 points au trimestre précédent et à moins 81,9 points au même trimestre de l’année précédente, a-t-il indiqué.L’enquête du HCP révèle par ailleurs que la part des ménages estimant qu'il est opportun d'épargner est restée négative au troisième trimestre de 2024. En effet, la conjoncture est perçue comme peu favorable à l’achat des biens durables par une majorité d’entre eux.En effet, «78,7% contre 9% des ménages considèrent que le moment n’est pas opportun pour effectuer des achats de biens durables », a noté le HCP constatant que le solde d’opinion de cet indicateur s’est établi à moins 69,7 points contre moins 69,4 points un trimestre auparavant et moins 71,5points un an auparavant.En ce qui concerne la situation financière de ces ménages, 54,9% estiment que leurs revenus couvrent leurs dépenses, 42,2% déclarent s’endetter ou puiser dans leur épargne et 2,9% affirment épargner une partie de leurs revenus, commente l’institution.Ainsi, selon son analyse, le solde d’opinion relatif à la situation financière actuelle des ménages s’est établi à moins 39,3 points contre moins 40 points au trimestre précédent et moins 40,2 points au même trimestre de l’année précédente.Concernant l’évolution de leur situation financière au cours des 12 derniers mois, 53% contre 4,6% des ménages considèrent qu’elle s’est dégradée.Par conséquent, le solde d’opinion s’est établi à moins 48,4 points enregistrant ainsi une amélioration aussi bien par rapport au trimestre précédent que par rapport au même trimestre de l’année précédente où il était à moins 53,2 points et à moins 53,3 points respectivement.S’agissant de l’évolution de leur situation financière au cours des 12 prochains mois, seuls 15% des ménages s’attendent à une amélioration de leur situation financière, 51,9% à un maintien au même niveau et 33,1% à une dégradation.Ainsi, le solde d’opinion s’est établi à moins 18,1 points contre moins 13,9 points au trimestre précédent et moins 4,6 points au même trimestre de l’année précédente.