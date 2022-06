La communauté internationale a été mal préparée pour faire face à l'épidémie de Covid-19

Françoise Barré-Sinoussi, Prix Nobel de médecine

17/06/2022

La communauté internationale a été mal préparée pour faire face à l'épidémie du nouveau coronavirus, bien que les scientifiques n'aient cessé d'alerter sur les risques imminents de l'émergence de nouvelles pandémies, a estimé la scientifique française, Françoise Barré-Sinoussi, Prix Nobel de médecine.



Les leçons tirées de la lutte contre les anciens virus comme chikungunya, Sras II, Ebola et la dingue, n'ont pas été suffisamment prises en considération dans la réponse à la pandémie du Covid-19, précise dans une interview à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, la marraine de la première promotion des médecins lauréats de l'université Abulcasis, appelant à accélérer l'adoption d'un traité international sur les pandémies dans les mois à venir.



"Il faut aussi que tout un chacun se prépare à ces pandémies. Quelles sont les leçons qu'on n’a pas prises? Il y en a plusieurs, globalement il y a eu des erreurs de communication, des erreurs de manque de consultation de la société civile", a-t-elle souligné.



Pour la scientifique française, entre les erreurs de communication et l'absence de consultation suffisante de la société civile, on est parvenu à des situations de crise plus fortes en ce sens que le grand public refusait d'adopter certaines mesures d'hygiène, de se faire vacciner et de porter le masque.



"C'est un fait qu'on n’a pas pris en considération", a-t-elle fait observer.

De l'avis du Prix Nobel de médecine, "ce qui a le mieux fonctionné, c'est la réponse scientifique. Donc les scientifiques ont fait leur travail et les médecins aussi".