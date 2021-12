La clé des défis liés au Covid de 2022

Quelque 1,6 milliard d'élèves dans 180 pays n'ont pas été scolarisés en raison de la pandémie

27/12/2021

Après une année au cours de laquelle les gens aspiraient à revenir à la «normale», il est maintenant clair que Covid-19 ne rendra pas cela possible. La pandémie, qui entre maintenant dans sa troisième année, a profondément affecté les individus, les communautés, les pays et la coopération internationale, créant quatre défis difficiles pour 2022. Rétablir la confiance sera essentiel pour les affronter tous.



Le premier défi est que le rapport des gens au travail a changé. Dans certains pays, les fermetures, la mort de proches et l'incertitude générale de la pandémie ont incité ou accéléré une refonte. Aux Etats-Unis, le nombre de travailleurs quittant leur emploi a dépassé les quatre millions chaque mois de juillet à octobre 2021. De nombreux jeunes Chinois rejoignent le mouvement du «mensonge à plat» en refusant les longues heures de travail, en faisant le strict minimum pour s'en sortir et lutter pour seulement ce qui est absolument essentiel pour la survie. La pandémie a creusé le fossé entre ceux qui peuvent travailler à domicile et ceux qui ne le peuvent pas.



En 2022, les gens doivent avoir confiance que le retour au travail améliorera véritablement leur vie. Arriver à ce point nécessitera une action à la fois de la part des gouvernements et des entreprises. Il est crucial d'investir pour aider à remédier aux perturbations de l'éducation causées par Covid-19. Quelque 1,6 milliard d'élèves dans 180 pays n'ont pas été scolarisés en raison de la pandémie. La mise en place de programmes pour aider les étudiants à rattraper leur retard – et à acquérir les compétences et la formation nécessaires à l'économie du XXIe siècle – les aidera à obtenir de meilleurs emplois.



Les gouvernements ne peuvent pas le faire seuls, mais ils peuvent au moins établir des normes pour l'éducation et la formation. Ils peuvent également créer ou renforcer les incitations des entreprises à investir dans leur main-d'œuvre en exigeant un salaire et des conditions de travail décents. Pour leur part, les employeurs devront réévaluer le milieu de travail, faire preuve de confiance envers leurs employés, investir dans le perfectionnement professionnel et s'adapter aux nouveaux modes de travail.



Le deuxième défi en 2022 est d'endiguer la tendance mondiale à l’autoritarisme. Selon Freedom House, la pandémie a affaibli les freins et contrepoids du pouvoir gouvernemental dans au moins 80 pays, riches et pauvres. La surveillance gouvernementale, la brutalité policière et la détention ont augmenté, et dans de nombreux pays, les médias et la liberté d'expression ont été menacés ou restreints. Les groupes vulnérables tels que les minorités ethniques et religieuses et les migrants ont souffert de manière disproportionnée.



La corruption politique est également florissante. En Mauritanie, selon le rapport de Freedom House, les ministres du parti au pouvoir ont abusé des fonds COVID-19. En 2020, le Premier ministre et l'ensemble du cabinet ont démissionné. Au Royaume-Uni, les membres et sympathisants du Parti conservateur ont bénéficié d'un accès spécial «accéléré» pour soumissionner des contrats de fourniture d'équipements de protection individuelle.



Dans des dizaines de pays à travers le monde, des élections ont été reportées ou annulées, ou des résultats certifiés ont été remis en cause. En 2022, les citoyens devront trouver des moyens de demander des comptes à leurs dirigeants et de reconstruire les institutions et la confiance du public. Dans certains pays, cela se produit déjà, reflétant à quel point les gouvernements font cinq choses : fournir ou réglementer les services publics ; anticiper le changement et protéger les citoyens ; utiliser le pouvoir et les ressources publiques de manière éthique ; consulter leurs citoyens et leur expliquer leurs décisions ; et améliorer les conditions de vie de tous.



Le troisième défi auquel le monde est confronté en 2022 est une autre pandémie. Bien qu'il soit facile de penser que Covid-19 éclipse toutes les autres urgences de santé publique de notre vivant, notre objectif actuel ne doit pas nous aveugler sur les autres menaces des maladies infectieuses. Plus tôt ce mois-ci, par exemple, le vétérinaire en chef du Royaume-Uni a mis en garde contre un "niveau phénoménal" de grippe aviaire, avec "d'énormes implications humaines, animales et commerciales".



En 2021, le monde n'a pas réussi à distribuer les vaccins, les traitements et les thérapies pour Covid-19 de manière équitable ou efficace. L'installation d'accès mondial au vaccin Covid-19 (COVAX) a été créée pour assurer la vaccination de tous, contenant ainsi les mutations du virus et sa propagation. Mais les gouvernements riches ont plutôt rivalisé pour garantir l'accès aux vaccins pour leurs citoyens d'abord.



La confiance et la coopération entre les gouvernements ne sont pas un idéal impossible. La clé est de concevoir les règles, les institutions et la mise en œuvre des politiques de manière à garantir aux pays que tout le monde s'y conforme (pour la plupart). Une faille profonde au cœur de la réponse au Covid-19 a été le manque de transparence sur le montant que les gouvernements paient pour les doses de vaccin – et à qui. En 2022, le monde doit de toute urgence reconcevoir et améliorer les arrangements mondiaux pour la recherche, la distribution et le financement des vaccins afin d'assurer le niveau minimum de confiance nécessaire pour rendre possible la coopération internationale.



Enfin, Covid-19 transforme le livre de règles économiques pour 2022. Le nationalisme économique augmente, accéléré par les expériences des pays essayant de se procurer des équipements, des traitements et des vaccins. Ajoutez à cela le désir d'atteindre les objectifs d'émissions nettes zéro, et le résultat sera probablement une prolifération de politiques industrielles, des mesures commerciales plus protectionnistes et un plus grand scepticisme envers les investisseurs étrangers - le tout dans un contexte de politique monétaire plus stricte et d'augmentation de la dette publique.



Ces tendances sont accentuées par les alliances et les rivalités géopolitiques, qui se répercutent sur les accords économiques. L'Inde et la Russie ont récemment intensifié leur coopération en signant 28 accords dans des domaines allant de la coopération militaire au commerce. Et l'Union européenne adopte maintenant volontairement un terme de planification de la défense et de l'armée, «autonomie stratégique ouverte», pour définir sa nouvelle approche du commerce. Taïwan est un bon exemple de la façon dont les problèmes de sécurité se confondent avec les objectifs économiques. Sa souveraineté est devenue liée à une compétition pour le contrôle des semi-conducteurs de haute qualité tant recherchés qu'elle produit.



Les défis économiques mondiaux pour 2022 donnent à réfléchir. Mais même au plus fort de la guerre froide, des accords internationaux de base et des institutions de retenue mutuelle étaient possibles grâce à des négociations patientes et à des arrangements qui donnaient des assurances aux deux parties. La confiance n'est pas une panacée à la montée des tensions internationales, mais un minimum de celle-ci, soutenue par des institutions largement crédibles, sera vitale pour contenir cette tension.



Il n'y aura pas de retour au statu quo ante après Covid-19, car la pandémie a changé trop de choses. Le défi de l'année à venir est d'aller de l'avant en repensant et en réimaginant nos règles et nos institutions en vue de rétablir la confiance dans les domaines du travail, de la politique, de la santé publique et de la politique économique.



Par Ngaire Woods

Doyen de la Blavatnik School of Government de l'Université d'Oxford.