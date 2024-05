La cité ocre vibre aux rythmes de la 7e édition du "Marrakech Gnaoua Show"

10/05/2024

Les mélomanes de la musique Gnaoua se sont donné rendez-vous, mercredi dans la cité ocre, pour se délecter des rythmes captivants de cette musique authentique, à l'occasion de l'ouverture de la 7ème édition du Festival « Marrakech Gnaoua Show ».



Initiée par la Fondation du "Festival Marrakech Gnaoua Show", cette manifestation musicale vise à mettre en avant la portée mondiale de cet art et inciter les jeunes à s'y investir en affinant leurs talents et créations, afin qu'ils puissent prendre la relève des Maâlems, avec assurance et détermination dans le but de préserver ce patrimoine culturel important.



Le coup d'envoi de cette édition, organisée en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, a été agrémenté par une panoplie de shows ayant enchanté le public présent sur la place mythique de Jemaâ El Fna, qui a chaleureusement accueilli les sonorités envoûtantes de cet art emblématique.



L'assistance a ainsi eu droit à des prestations captivantes livrées avec brio par la troupe artistique d'Othmane Hmitti, le Maâlem Mustapha Bakbou et le vétéran Abdelkabir Merchane, qui ont transporté le public dans un voyage musical unique, marqué par les expressions soufies et religieuses de cette musique, ainsi que par des rythmes dynamiques et équilibrés.



La programmation de cette édition, qui coïncide avec la célébration de l'événement "Marrakech, capitale de la culture dans le monde islamique pour l'année 2024", propose une diversité de performances artistiques, mettant en vedette plusieurs figures emblématiques de cet art, notamment les Maâlems Mustapha Aberchich (alias Mustapha Sam), Amine Daoudi, Khalid Sansi et Tayeb Edheibi.



A cette occasion, le directeur artistique du festival, Othmane Hmitti, a indiqué que cette édition s'inscrit dans le cadre de la célébration de l'anniversaire de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, notant que ce rendez-vous musical ambitionne également de promouvoir la cité ocre auprès des amateurs de cet art à l'échelle mondiale, qu'ils soient des touristes étrangers ou des visiteurs marocains.



Dans une déclaration à la MAP, M. Hmitti a appelé à la coordination des efforts pour renforcer l'impact du festival à la fois sur le plan national et international, mettant l'accent sur la nécessité de créer une académie dédiée à la formation des jeunes dans cet art emblématique.



Le Maâlem Mustapha Aberchich a, quant à lui, souligné, dans une déclaration similaire, le rôle crucial de ce festival dans l'incitation à l'émergence d'une nouvelle génération de jeunes dédiée à perpétuer la tradition de cet héritage artistique et spirituel précieux.



Il a, dans ce sens, exprimé son désir de hisser le Festival "Marrakech Gnaoua Show" au rang d'événement de renommée mondiale, dans une ville dont la réputation historique et l'attrait touristique rayonnent à l'échelle internationale.



A noter que les spectacles proposés tout au long de la durée du festival se déroulent à la fois sur la mythique Place Jemaâ El Fna et sur la Place des Ferblantiers.