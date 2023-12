La cheffe de la diplomatie malawite salue la dynamique de développement à Laâyoune-Sakia El Hamra

22/12/2023

La ministre des Affaires étrangères de la République du Malawi, Nancy Tembo, a salué, mercredi à Laâyoune, la dynamique de développement que connaît la région de Laâyoune-Sakia El Hamra dans divers domaines.



Mme Tembo, qui effectue une visite officielle au Royaume, a pu constater de visu l'essor économique et social ainsi que la dynamique politique et démocratique que connait cette région, en plus des efforts déployés pour renforcer les infrastructures de base, dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, lancé par SM le Roi Mohammed VI en 2015.



Dans une déclaration à la presse, à l’issue de ses entretiens avec les élus et responsables locaux, elle s’est aussi félicitée de la qualité des infrastructures et les investissements mis en œuvre à Laâyoune, se disant extrêmement "impressionnée" par la qualité des projets réalisés dans cette région.



"Nous avons été informés des projets de dessalement de l'eau de mer, de l'infrastructure routière et des moyens à même de valoriser les ressources naturelles, notamment dans le domaine des phosphates, outre le rôle du port phosphatier à Laâyoune", a-t-elle enchainé.



Cet élan de développement permettra d’améliorer la qualité et les conditions de vie des citoyens, qui profitent de toutes les infrastructures de bases, a poursuivi Mme Tembo, mettant en exergue les efforts des autorités locales pour assurer le développement de cette région.



La ministre malawienne a aussi fait part de la volonté de son pays de s'inspirer de l'expérience de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra en termes d’investissements et d’infrastructures, soulignant la nécessité de renforcer davantage la communication entre les deux pays, dans la perspective de tirer profit du développement tous azimuts dans les provinces du Sud.



Plus tôt dans la journée, Mme Tembo et la délégation l’accompagnant ont tenu une rencontre avec le wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, au cours de laquelle l’accent a été mis sur l’essor de développement que connait la région dans différents domaines et sur le processus démocratique dans les provinces du Sud, en particulier les dernières échéances électorales marquées par une participation massive de la population locale.



Ils ont également suivi un exposé présenté par un responsable du Conseil régional, dans lequel il a mis l’accent sur les différents projets phares de la région, ainsi que sur le rôle de cette instance élue en matière de gestion de la chose locale.



De même, ils ont été conviés à suivre un exposé présenté par le directeur du Centre régional d'investissement, Mohammed Jifer, dans lequel il a détaillé, chiffres à l'appui, les indicateurs macro-économiques au niveau régional qui vont de la pêche maritime aux énergies renouvelables, en passant par l’agriculture, le tourisme et la mise à niveau urbaine.



Par la suite, la ministre malawienne s’est rendue, en compagnie de M. Bekrate et du chargé d'Affaires de l'Ambassade du Malawi à Rabat, Kennedy Bisani Lweya, au consulat général de la République du Malawi à Laâyoune qui a été inauguré le 29 juillet 2021, marquant ainsi son soutien ferme à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et à son intégrité territoriale.



A cette occasion, la ministre et la délégation l'accompagnant ont visité la Cité des métiers et des compétences et la Faculté de médecine et de pharmacie qui s’inscrivent dans le cadre du modèle de développement des provinces du Sud, ainsi que le port phosphatier.



La ministre des Affaires étrangères de la République du Malawi avait tenu, au cours de cette semaine, une série de rencontres notamment avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita et le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohamed Sadiki, ainsi qu’avec des responsables gouvernementaux concernés par la coopération bilatérale.



A rappeler que la République du Malawi avait inauguré, lundi, son ambassade à Rabat, lors d'une cérémonie coprésidée par M.Bourita et son homologue malawienne, Nancy Tembo.



Mme Tembo, avait réaffirmé, durant la même journée à Rabat, le soutien de son pays à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc. Cette position a été exprimée dans le communiqué conjoint rendu public, à l'issue de la réunion tenue entre M. bourita et son homologue malawienne.



La première session de la Commission mixte de coopération Maroc-Malawi se tiendra au cours du premier trimestre 2024, en vue de renforcer la collaboration entre les deux pays.