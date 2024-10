La carte officielle du Royaume du Maroc intégrant son Sahara publiée sur le site officiel du Quai d’Orsay

Dans le cadre de l’impulsion donnée à la Cause nationale par SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, la carte officielle du Royaume du Maroc intégrant son Sahara a été publiée, mardi, sur le site officiel du Quai d’Orsay.



Cette décision intervient dans le sillage de la lettre que le président français, S.E.M. Emmanuel Macron, avait adressée au Souverain, et dans laquelle il a affirmé que "le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine", ainsi que des entretiens en tête-à-tête que SM le Roi avait eus, lundi, à Rabat, avec le Chef d’Etat français.



Cette décision, qui intervient dans le cadre de l’opérationnalisation de la nouvelle position de la France sur la question nationale, s’inscrit en droite ligne de la dynamique positive que connaît la question du Sahara sur la scène internationale.