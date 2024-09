La caravane nationale "Sport sans dopage" fait escale à Ifrane

27/09/2024

La caravane "Sport sans dopage", organisée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a fait escale jeudi à Ifrane, poursuivant ainsi sa 9ème tournée régionale entamée récemment à Taza en passant par Meknès.



Cette initiative organisée par l'Agence marocaine antidopage (AMAD) s'assigne pour objectif principal de sensibiliser aux dangers du dopage en tant que problème de santé publique qui ne touche pas uniquement les sportifs, à travers un discours accessible à l'ensemble des catégories ciblées.



Dans une déclaration à la MAP, la présidente de l’AMAD, Fatima Abouali, a souligné l’importance de cette caravane, qui tend à promouvoir un mode de vie sain, à encourager les pratiques sportives sans recours à des substances illicites, et à renforcer la formation et l'information des jeunes, des enseignants et des parents sur les risques associés au dopage et aux compléments alimentaires d'origine douteuse.



Elle a estimé que la lutte contre le dopage constitue "l'affaire de tous", soulignant l’impératif pour tous de lutter contre ce fléau depuis le jeune âge dans l’objectif de la préservation de la santé en général.



Pour sa part, le gouverneur de la province d’Ifrane, Abdelhamid El Mazid, a fait savoir que le dopage dans le sport est un phénomène mondial qui reste l'un des défis les plus importants à relever du fait qu’il constitue une violation de l'éthique sportive et cause des dégâts énormes à la santé.



Tout en soulignant l’importance de l'Agence marocaine de lutte contre le dopage, il a rappelé qu’Ifrane constitue une destination privilégiée pour les athlètes, tant de l'intérieur que de l'extérieur du Maroc, qui préfèrent s'entraîner dans ses stades et circuits sportifs dédiés à la préparation des compétitions internationales, ainsi qu'en raison de ses atouts écologiques et de ses infrastructures touristiques.



Il a ajouté que le sport est devenu un secteur important qui contribue au rayonnement du pays au niveau international, à la promotion des valeurs de citoyenneté et de cohésion, et à l'émergence de talents prometteurs lors des manifestations sportives internationales.

M. El Mazid a souligné que le peuple marocain est fier des réalisations accomplies dans le domaine du sport aux niveaux national, continental et international sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Il a aussi mis l’accent sur les infrastructures mises en place à Ifrane, notamment l'Académie internationale Mohammed VI d'athlétisme, le complexe sportif la paix, la salle couverte, ainsi que les centres socio-sportifs de proximité, relevant que la ville d’Ifrane s’apprête à accueillir la Coupe du monde 2030 en termes d'hébergement et de préparation.



Le programme de cette caravane comprend, entre autres, des ateliers pédagogiques, des colloques scientifiques, des activités adaptées et encadrées par le personnel de l’Agence, en plus de rencontres thématiques axées notamment sur les raisons de l’interdiction du dopage dans le sport, les impacts du dopage sur les jeunes, les moyens de lutte contre ce fléau, ainsi que le rôle de sensibilisation joué par l’AMAD en la matière.



Créée le 13 janvier 2021, conformément à la loi 97-12 du 30 août 2017 et son décret d’application 2-18-303 du 05 juillet 2019, l’Agence marocaine antidopage est une institution indépendante qui a pour missions, notamment, de préparer et exécuter le programme annuel des actions de contrôle antidopage dans le sport sous toutes ses formes, de coordonner les actions de prévention et de lutte contre le dopage et de proposer toute mesure de nature à permettre la prévention et la lutte contre le dopage.