La calligraphie arabe, symbole de l'identité arabo-islamique grâce à sa beauté et à ses expressions artistiques

01/04/2019

La calligraphie arabe représente un symbole de l'identité arabe et islamique compte tenu de son esthétisme et ses différentes expressions qui touchent à l'artistique, au politique et au religieux, ont indiqué les participants à une conférence sur "La calligraphie arabe : entre expressions et esthétisme" organisée jeudi à Rabat.

L'historien et critique d'art français, Jean-François Clément, a indiqué dans ce sens que les mots arabes calligraphiés sont emprunts d'une forme d'esthétisme, ajoutant que les calligraphes turcs, pakistanais et iraniens ont grandement contribué au développement de cette discipline créant ainsi un melting-pot culturel qui a permis de baliser le chemin vers l’épanouissement de l'écriture et de l'édition.

L'intérêt pour la calligraphie dans l'art contemporain s'appuie sur une référence historique s'imprégnant des civilisations arabes et islamiques, a précisé, pour sa part, le journaliste et critique d'art, Chafik Zakari, relevant que cet intérêt émane de la quête de nouvelles expressions pour mettre en place une vision esthétique se basant sur l'héritage culturel des pays arabes qui remonte au début de l'indépendance.

De son côté, le critique d'art, Ahmed Loftallah, a fait savoir que le texte représenté dans desminiatures d'arts arabes et islamiques relevait de l'art et non de l'écriture compte tenu de son esthétisme et sa symbolique religieuse.

Par ailleurs, le calligraphe marocain, Ahmed Karmad, lauréat du Prix Mohammed VI d'hommage de l'art calligraphique marocain, est revenu sur son expérience dans ce domaine et sa participation à différentes expositions dans les quatre coins du monde.

Cette conférence a été tenue en marge de l'exposition temporaire intitulée «La calligraphie arabe : entre gestuel artistique et signe monétaire» aux cimaises du Musée de Bank Al-Maghrib.