La boxe marocaine fortement représentée aux Olympiades de Tokyo

Mounir Barbouchi : Les pugilistes qualifiés aux JO évoluent dans des catégories sur lesquelles on ne misait pas beaucoup

04/03/2020

Le pugiliste marocain Mohamed Assaghir (81 kg) s'est qualifié, samedi à Dakar, aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, en battant aux points (5-0) le Ghanéen Shakul Samed, en match de classement pour la troisième place.

Assaghir avait perdu en demi-finale devant l'Algérien Mohammed Houmri (0-5).

Il s’agit du sixième ticket des JO décroché par les boxeurs marocains lors de ce tournoi disputé, depuis le 20 courant, à Dakar Arena Stadium, après la qualification de Rabab Cheddar (51 kg), Khadija Mardi (75 kg) et Oumayma Bel Ahbib (69 kg) chez les dames, et de Youness Baala (91 kg) et Abelhaq Nadir (63 kg), côté hommes.

Lors des finales jouées ce samedi, Rabab Cheddar a remporté la médaille d’or en battant (5-0) l’Algérienne Roumaysa Boualam, alors que sa compatriote Khadija Mardi a décroché l’or en s’imposant (5-0) devant la Mozambicaine Gramane Rady Adosinda.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur technique national, Mounir Barbouchi a assuré que "l’on tablait sur la qualification à Dakar de deux femmes et quatre hommes", rappelant que depuis les JO de 1960, auxquels le Maroc avait participé pour la première fois, le taux de qualification aux JO de l’équipe nationale de boxe était d’environ 50%.

"On a réussi à qualifier 3 femmes, ce qui est un très bon exploit avec trois belles médailles d’or qui vont permettre à ces championnes d’être bien classées aux JO de Tokyo", s'est-il félicité, notant que côté hommes, trois boxeurs ont composté leurs billets pour Tokyo, avec à la clé une médaille d’or pour Youness Baala.

Selon M. Barbouchi, "les boxeurs marocains qualifiés aux JO évoluent dans des catégories sur lesquelles on ne misait pas beaucoup, comme les lourds et les mi-lourds".

"Dans la bataille, on a perdu Zine El Abidine Amroug (69 kg), Mohammed Hamout (57 kg) et Said Mortaji (52 kg), engagés dans des catégories dans lesquelles le Maroc a été toujours fort", a-t-il mis en relief, formulant le vœu de voir les boxeurs de cette catégorie décrocher leurs billets pour Tokyo lors du deuxième tournoi de qualification qui aura lieu du 1er au 10 mai prochain à Paris.

Le Maroc a été représenté à cette étape éliminatoire clôturée ce samedi par 13 boxeurs, dont 8 chez les messieurs et 5 côté dames.

Divers sportifs

Botola Pro 1



Le CAYB a battu l’IRT par 3 à 0, lundi au stade municipal de Berrechid, en prologue de la 19ème journée de la Botola Pro D1 de football.

A signaler que cette journée devait se poursuivre hier par la programmation de deux autres rencontres, à savoir RCOZ-ASFAR et FUS-OCK.

Jeudi à 19 heures au stade Massira à Safi, l’OCS, qui vient de remercier son entraîneur Mohamed El Guisser, jouera la RCAZ.

Cette journée sera amputée des matches DHJ-RSB, HUSA-RBM, MAT-Raja et WAC-MCO reportés à une date ultérieure.



Handi basket



La sélection marocaine de basket-ball en fauteuil roulant (messieurs), s'est imposée, lundi à Johannesburg, face à l’Egypte (67-52) dans un match comptant pour les éliminatoires africaines des Jeux paralympiques, prévus cette année à Tokyo.

Cette victoire, qui intervient après la défaite de la sélection marocaine lors du premier match dimanche face aux Algériens (64-70), redonne de l'espoir aux protégés du coach Raphael Uschet Ubaldo de décrocher l’unique billet africain aux Jeux paralympiques de Tokyo.

Le Maroc devait jouer hier le dernier match du premier tour de ces éliminatoires contre l’Afrique du Sud, qui avait disposé, au premier match, de l’Egypte (72-53).



Kick-boxing



La Fédération Royale marocaine de kick-boxing, muay-thai, savate et sports assimilés (FRMKMSSA) a tenu, dimanche à la salle Allal El Fassi à Rabat, son assemblée générale ordinaire au titre de la saison 2018-2019.

Cette assemblée générale a vu l'approbation à l'unanimité des rapports moral et financier, indique, lundi, un communiqué de la FRMKMSSA.

Le rapport moral, présenté par le vice-secrétaire général de la fédération Mustapha Ghanam, a porté sur les résultats honorables réalisés par les sélections nationales, toutes catégories confondues, dans les diverses compétitions régionales et internationales. Pour sa part, le trésorier de la fédération, Bouchaib Sikoune, a présenté le rapport financier de la FRMKMSSA, qui fait état de recettes de 4.970.122,17 DH, de dépenses de l'ordre de 3.560.726,90 DH, et d'un excédent de 1.409.395,27 DH.

Suite à l'approbation à l'unanimité des rapports moral et financier, l'Assemblée générale s'est penchée sur le rapport d'audit et le projet de budget pour la saison suivante, conclut le communiqué.