La billetterie pour le match Raja-Al Ahly passe à 42.000 tickets

21/04/2022

Les billets désormais disponibles sur Internet

Les supporteurs du Raja et du Wydad ont vécu un sale temps mercredi matin. Ils ont cherché par tous les moyens à obtenir les tickets des matches que disputeront en fin de semaine leurs clubs respectifs pour le compte des quarts de finale retour de la Ligue des champions d’Afrique. Ils ont dû attendre le début d’après-midi pour pouvoir enfin pousser un ouf de soulagement après avoir appris que les billets étaient disponibles sur internet. Avant de rectifier le tir, la société chargée de l’opération de vente des tickets, Casa Event, avait annoncé que l’obtention des billets devait se faire à travers 20 points de vente éparpillés dans plusieurs coins de la ville. Une procédure de vente qui a agacé bon nombre de supporteurs qui se sont regroupés dans de longues et interminables files d’attente. Fort heureusement que la raison et le bon sens ont prévalu. L’autre bonne nouvelle concernant le match Raja-Al Ahly consiste en l’augmentation du nombre des tickets, passant de 35.000 à 42.000, ce qui correspond pratiquement à la pleine capacité d’accueil du Complexe sportif Mohammed V. Si l’opération de vente aux guichets a été laissée de côté, il n’en demeure pas moins que ce n’est pas évident de pouvoir se procurer son billet via internet, du fait que le système connaît des interruptions fréquentes. La patience doit être de mise, tout comme l’ordre et le calme les jours des matches. Dans ce cadre, le bal des matchs retour des quarts de finale de la Ligue des champions sera ouvert vendredi à partir de 22 heures par la rencontre qui opposera le Raja à la formation égyptienne d’Al Ahly. Une opposition où les Verts chercheront à remonter le handicap de la première manche, une défaite par 2 à 1 concédée au stade Salam au Caire. Samedi (22h00), ça sera au tour du Wydad de croiser le fer avec l’équipe algérienne de Chabab Belouizdad, derby que les Rouge et Blanc aborderont dans de bonnes dispositions après avoir remporté le match aller au stade 5 Juillet à Alger par 1 à 0. Il convient de rappeler en dernier lieu que ça sera un week-end africain par excellence, puisqu’un troisième représentant du football national en compétition africaine sera, lui aussi, de service. Il s’agit de la Renaissance sportive de Berkane qui accueillera dimanche à 22 heures l’équipe égyptienne d’Al Masry pour le compte des quarts de finale retour de la Coupe de la Confédération CAF. A l’aller, la victoire est revenue au club de Port Saïd par 2 buts à 1.