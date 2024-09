La belle campagne de la sélection marocaine se poursuit au Mondial de futsal

27/09/2024

Les Lions de l’Atlas ont poinçonné leur ticket pour les quarts de finale du Mondial-2024 en Ouzbékistan, aux dépens de l’Iran 4 buts à 3, jeudi à Boukhara, lors d’un huitième de finale à rebondissements n'ayant livré son verdict qu’au coup de sifflet final.



Cette belle empoignade entre le Maroc, sixième au classement mondial, et l’Iran, quatrième, a tenu toutes ses promesses, avec une domination qui a changé de camp à maintes reprises et une fin de partie qui a tenu en haleine les supporters et les staffs des deux équipes.

C’est une équipe nationale plus défensive que d’habitude qui a fini par piéger les Iraniens, qui se sont montrés, eux, très confiants et très engagés physiquement, avant de revenir sur terre.



Surprise dès la 4e minute par un but de Mohammad Hossein Derakhshani, la sélection nationale n’a pas paniqué, attendant le bon moment pour réagir.



Les hommes de Hicham Dguig finissent par rétablir la parité, grâce à Khalid Bouzid (7e). Après ce but, les Marocains retrouvent leur confiance et deviennent plus entreprenants en attaque. En revanche, les Iraniens, surpris et pressés, multiplient les tirs de loin et les déchets de jeu.



Leur manque de concentration s’est concrétisé par un deuxième but marqué contre son propre camp par Alireza Rafieipour (11e), suite à une mésentente avec son gardien de but.

La balance a alors penché en faveur du Maroc, qui aggrave le score (3-1) sur une contre-attaque conclue par Soufiane El Mesrar (17e), avant de le porter à 4-1, par le biais d’Idriss Raiss El Fenni (20e). Tout semblait aller bien pour les Lions de l’Atlas.



Toutefois, de retour des vestiaires, les Nationaux encaissent deux buts en deux minutes, inscrits sur des tirs par Hossein Tayebi (21e) et Moslem Oladghobad (22e), qui réduisent le score à 4-3.

Malgré cette situation délicate, l’équipe marocaine a retrouvé son équilibre et s’est bien débrouillée défensivement, ne laissant aux Iraniens que peu de solutions.



Alors que la victoire se profilait pour les Marocains, il a fallu vivre un ultime moment de tension, après un coup franc sans mur, sifflé en faveur des Iraniens. Tiré depuis le second point de penalty (10 mètres), ce coup de pied est aussi dangereux pour un gardien de futsal qu’un penalty dans le football. Heureusement que le joueur iranien a raté son coup, délivrant les fans et le staff marocains.



Avec cette qualification, le Maroc atteint le même stade de compétition que l’édition 2021 en Lituanie. Ironie du sort, il affronte le même adversaire, à savoir le Brésil.



Boukhara. Ali Refouh (MAP)

Résultats des huitièmes et programme des quarts de finale

Voici les résultats des matches joués jeudi pour le compte des huitièmes de finale du Mondial-2024 de futsal:

Huitièmes de finale

Brésil - Costa Rica : 5 - 0

Pays-Bas – Ukraine : 1 - 3

Espagne – Venezuela: 1 - 2

Paraguay – Afghanistan: 3 - 1

Iran – Maroc: 3 - 4

Portugal – Kazakhstan: 1 – 2

NB : Les matches Thaïlande - France et Argentine - Croatie devaient être disputés vendredi.

Quarts de finale

29 septembre

13h30: Brésil - Maroc (Boukhara)

16h00: Ukraine - Venezuela (Tachkent)

30 septembre

13h30: V Thaïlande - France/Paraguay (Boukhara)

16h00: Kazakhstan/V Argentine - Croatie (Tachkent)