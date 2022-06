La bataille des populismes en Colombie

03/06/2022

Les Colombiens devront attendre encore un peu pour élire un nouveau président. Aucun des candidats n'ayant obtenu plus de 50% des voix au premier tour, un second tour aura lieu le 19 juin entre deux candidats antisystème, Gustavo Petro, qui a obtenu 40,3% des voix au premier tour, et Rodolfo Hernández, qui a remporté 28,2%.



Federico Gutiérrez, soutenu par les partis de droite qui ont gouverné la Colombie au cours des quatre dernières années, a terminé troisième avec 23,9%. Après avoir concédé sa défaite, il a approuvé Hernández.



C'est un résultat inhabituel pour la Colombie. Ni Petro ni Hernández ne sont soutenus par les partis traditionnels qui ont gouverné le pays pendant plus de deux siècles. Tous deux fonctionnent sur des plateformes qui mettent l'accent sur le changement, capturant l'énorme mécontentement qui a amené les gens dans la rue d'abord en 2019, puis il y a un an, lors de l'une des manifestations les plus violentes jamais enregistrées en Colombie. Il y a quelques similitudes avec la récente élection présidentielle au Chili, qui a également été un affrontement de populismes. Si le résultat sert de guide, le vainqueur sera le candidat capable de recueillir des votes plus modérés.



Le soutien écrasant aux candidats antisystème est en partie le résultat de la pandémie : le taux de pauvreté est monté à 39,3% en 2021, contre 35,7% en 2019, et la baisse des inégalités de la dernière décennie s'est inversée. Certaines estimations indiquent que les élèves ont perdu une année entière de scolarité. En avril, l'inflation a grimpé à 9,2% et le taux du chômage était supérieur à 11%. Les Colombiens ordinaires sont mécontents et le soutien au gouvernement n'est que de 27%.



Mais il y a une cause plus fondamentale de troubles. La politique en Colombie est considérée comme fondamentalement corrompue, avec un Etat capturé par des prédateurs, comme le dit constamment Hernández, ou au profit des élites , comme le prétend Petro. Quoi qu'il en soit, les deux veulent changer le système.



Petro a fait campagne pour renverser certaines des réformes pro-marché du passé. Il veut presser les fonds de pension privés en redirigeant les cotisations vers un fonds public. Le gouvernement utiliserait l'argent supplémentaire pour payer de nouvelles prestations sociales, telles qu'un revenu de base universel et un programme d'emploi pour les chômeurs.



Il souhaite également augmenter les revenus d'un tiers, grâce à une réforme fiscale progressive qui ciblerait les revenus, les dividendes et la richesse. Luis Fernando Medina, l'un des principaux conseillers économiques de Petro, a déclaré que cet agenda n'est pas social-démocrate mais socialiste. Il ne s'agit pas de réconcilier l'Etat et le marché, mais de responsabiliser l'Etat et de redéfinir son rôle. Un exemple est le secteur de la santé, désormais géré par des assureurs et des prestataires privés. Petro veut la fourniture directe par le gouvernement de certains services de santé.



Les chiffres du budget ne correspondent tout simplement pas, et les marchés sont naturellement inquiets : les obligations souveraines colombiennes à dix ans se vendent à 72 cents par dollar. Le populisme fiscal de Petro pourrait coûter cher au pays en termes d'investissement, en particulier dans l'économie mondiale volatile d'aujourd'hui. Pour calmer les esprits, Petro a annoncé qu'il allait nommer un économiste respecté au ministère des Finances, à l'instar du récent président Gabriel Boric au Chili. Mais les perspectives budgétaires sont très complexes : les prix intérieurs de l'essence n'ont pas augmenté depuis les grèves de l'an dernier, une décision qui consommera 2% du PIB en subventions cette année.



Hernández est un autre type de populiste. Il communique par des déclarations courtes et vagues. Dans un entretien post-électoral, il a rappelé que ses principes sont «ne pas voler, ne pas mentir, ne pas trahir, zéro impunité […]. Nous devons éliminer tous ces voleurs qui entrent au Sénat, à la Chambre des représentants, à des postes très importants du pouvoir exécutif […] c'est l'objectif suprême et le mandat que les Colombiens m'ont confié. Il veut faire payer les membres du Congrès pour leurs propres véhicules, transformer le palais présidentiel en musée, réduire le nombre de conseillers présidentiels, d'ambassades, etc. Sa marque de fabrique est d'utiliser un langage ordinaire (et souvent vulgaire). Le fait qu'il soit un promoteur immobilier autodidacte à succès génère de l'empathie dans un pays à très faible mobilité sociale. L'ingeniero, comme il aime se faire appeler, est un monde à part des avocats qui ont traditionnellement dirigé la Colombie.



Son message est simple et efficace : se débarrasser de la corruption fournira les ressources nécessaires pour résoudre les problèmes des Colombiens ordinaires. L'État est inefficace, et il le fera fonctionner.



Hernández est le populiste des solutions faciles. Il ne soutient pas l'interdiction de l'exploration pétrolière (bien qu'il s'oppose à la fracturation hydraulique) et dit qu'il réduirait les impôts des entreprises et augmenterait les tarifs afin de réduire les importations alimentaires et de développer l'économie rurale. Il veut transformer la taxe sur la valeur ajoutée de 19% en une taxe à la consommation de 10% qui «relancerait le secteur productif».



C'est à peu près autant de détails que Hernández a fournis sur ce qu'il ferait en tant que président. Il n'a mentionné aucune proposition législative et dit qu'il ne sollicitera pas le soutien des partis politiques.



Ainsi, les Colombiens doivent choisir entre un candidat qui propose des réformes radicales qui mettent l'accent sur la redistribution et de nouveaux rôles pour l'Etat, et un candidat qui incarne un style de gestion de type entreprise, mais n'a pas de plan précis.



Malgré leurs styles et idéologies très différents, il ne s'agit pas d'une course traditionnelle gauche contre droite. Les deux candidats affirment qu'ils mettront en œuvre l'accord de paix qui a mis fin à la guerre civile de plusieurs décennies avec la guérilla des FARC – un sujet de division lors des élections de 2018. Ils disent aussi qu'ils négocieront avec un autre groupe de guérilla, l'ELN, et rétabliront les relations avec le Venezuela . Hernández défend la récente mise en place du droit à l'avortement et l'interdiction de l'utilisation d'herbicides pour éradiquer les cultures illicites, se distanciant des positions du gouvernement actuel.



Les circonscriptions électorales sont de nature différente. Petro domine sur les côtes plus pauvres du Pacifique et des Caraïbes, ainsi que dans la capitale, Bogotá, où il était maire. Il détient également une large majorité à Nariño et Putumayo, les plus grandes régions productrices de coca de Colombie, probablement en raison de sa critique de longue date de la guerre contre la drogue . Hernández l'emporte massivement dans l'intérieur plus traditionnel du pays, ainsi que dans les principales régions productrices de pétrole.



Aucun des deux candidats ne veut parler de choix difficiles. Selon leur vision du monde, il n'est pas nécessaire de réduire les déséquilibres budgétaires extrêmement élevés, de réformer les prestations de retraite ou de libéraliser les marchés du travail. Rien de tout cela n'est dans les cartes. Tout sera réglé avec une bonne dose de populisme fiscal ou, alternativement, par la touche magique d'un homme d'affaires prospère.



Par Mauricio Cárdenas

Ancien ministre des Finances de la Colombie et chercheur principal invité au Centre sur la politique énergétique mondiale de l'Université de Columbia