La banque centrale chinoise abaisse deux taux d'intérêt clés

20/05/2025

La banque centrale chinoise a abaissé mardi deux taux d'intérêt clés à des niveaux historiquement bas, dernier effort des autorités pour stimuler la croissance sur fond de tensions commerciales avec Washington et de crise du secteur immobilier.



La Chine et les États-Unis ont convenu la semaine dernière de réduire fortement pendant 90 jours les droits de douane imposés réciproquement, suscitant l'espoir des milieux économiques d'une réduction durable des tensions.



Mais l'Etat-parti chinois doit encore faire face à une stagnation de la consommation interne et à une longue crise de l'immobilier, qui menacent son objectif de croissance d'environ 5% pour 2025.



Le LPR à un an, qui constitue la référence des taux les plus avantageux que les banques peuvent offrir aux entreprises et aux ménages, a été abaissé de 3,1% à 3%, a annoncé mardi la Banque populaire de Chine (PBoC).



Le LPR à cinq ans, la référence pour les prêts hypothécaires, a été abaissé de 3,6% à 3,5%, selon la même source.



Ces deux taux avaient déjà été abaissés en octobre, atteignant alors des planchers historiques, rapporte l’AFP.



Ces nouvelles baisses "vont réduire le montant des paiements d'intérêts sur les prêts existants, ce qui allégera quelque peu la pression pesant sur les entreprises endettées. Elles vont aussi faire baisser le coût des nouveaux prêts", écrit dans une note Zichun Huang, économiste chez Capital Economics.



"Mais de modestes baisses de taux ne suffiront probablement pas, à elles seules, à stimuler de manière significative la demande de crédit ou l'activité économique dans son ensemble", affirme-t-elle.



"Les réductions annoncées aujourd'hui... ne seront probablement pas les dernières cette année", conclut l'économiste.



Depuis des mois, les autorités s'efforcent d'activer les leviers à leur disposition pour donner un nouveau souffle à la deuxième économie mondiale.



En décembre, les principaux dirigeants chinois, dont le président chinois Xi Jinping, avaient identifié plusieurs "tâches clés" pour 2025, dont une stimulation "vigoureuse" de la consommation, la stabilisation du commerce extérieur et l'enraiement de la chute du marché immobilier.



"Cette année, nous abaisserons le taux des réserves obligatoires et des taux d'intérêt comme il se doit en fonction des situations économique et financière" à l'intérieur et à l'extérieur du pays, avait également prévenu en mars le gouverneur de la banque centrale chinoise.



Plus tôt ce mois-ci, cette dernière avait annoncé une baisse de 0,5 point de pourcentage du montant des réserves obligatoires des banques, afin d'inciter les établissements bancaires à accorder davantage de prêts.



Signe positif pour Pékin, la production industrielle a grimpé de 6,1% en avril par rapport à l'an passé, selon le Bureau national des statistiques (NBS) chinois, un taux supérieur aux attentes des économistes sondés par l'agence Bloomberg.



Mais, toujours selon le BNS, les prix des logements neufs ont reculé dans 67 des 70 villes sondées sur la même période, indiquant un marché de l'immobilier toujours fragile.



Le spectre de la déflation pèse également sur l'économie chinoise: en avril, l'indice des prix à la consommation a reculé de 0,1% sur un an, après des baisses consécutives en février et en mars.