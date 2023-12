La baisse de l’activité du secteur extractif s’atténue au troisième trimestre

L’indice de production des industries extractives s’est replié de 6,1% au T3, après -18,6% au T2 et -24,2% au T1-2023

29/12/2023

Une évolution en ligne avec celle de

la production de phosphate brut

La production des dérivés de phosphates

renoue avec la croissance

Le repli de l’activité du secteur extractif s’est poursuivi au troisième trimestre 2023, a indiqué la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) observant toutefois une atténuation progressive.Comparée au trimestre précédent et au troisième trimestre de l’année 2022, la baisse de l’activité du secteur extractif a continué de s’atténuer, a relevé la DEPF dans sa note de conjoncture du mois de décembre 2023 (N° 322).D’après ce département relevant du ministère de l’Economie et des Finances, l’indice de production des industries extractives s’est replié de 6,1% au troisième trimestre, après avoir accusé un recul de 18,6% et 24,2% respectivement au deuxième et premier trimestres de cette année.Selon les explications de la DEPF, « cette évolution est en ligne avec celle de la production de phosphate brut, composante importante du secteur, qui s’est contractée de 6,6% au titre du troisième trimestre 2023 après -20,3% un an auparavant ».Il est à souligner qu’au terme des neuf premiers mois de 2023, cette production est ressortie en baisse de 17,7%, comme cela est précisé dans sa note de conjoncture.La même source indique que le repli de la production des dérivés de phosphates «s’est atténué progressivement, atteignant -9,2% au terme des neuf premiers mois de 2023, après - 16,7% à fin mai 2023 ».Concernant toujours les dérivés de phosphates, rappelons que leur production s’était repliée de 3,4% à fin septembre 2022, comme l’avait indiqué la DEPF dans sa précédente note de conjoncture.Toujours selon la DEPF, la production des dérivés de phosphates a en outre renoué avec la croissance au cours du troisième trimestre dernier, enregistrant une performance de +2,8% en relation avec la hausse de la production des engrais (+5,4%) au lieu de -5,5% au troisième trimestre 2022.Quant à la valeur des exportations de phosphates et dérivés, elle « s’est élevée à fin octobre 2023 à 57,6 milliards de dirhams, en baisse de 43,4%, après la croissance consolidée de l’année dernière (+65,7%) », a-t-elle relevé dans sa note de conjoncture.Il apparait toutefois que le volume exporté de phosphate roche a renoué avec la croissance, durant les mois de septembre et d’octobre 2023, après avoir affiché respectivement +29,5% et +8,8%.La DEPF rapporte enfin que « les volumes exportés des dérivés de phosphates se sont accrus de 12,9% au troisième trimestre 2023, tendance qui se poursuit au cours du mois d’octobre pour les engrais (+5,9%) ».