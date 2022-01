La VAR déployée pour les 52 matchs de la CAN

10/01/2022

Les 52 matchs de la 33-ème édition de la Coupe d'Afrique des nations, qui se déroule du 9 janvier au 6 février 2022, seront couverts par l'assistance vidéo à l'arbitrage "VAR", une première dans l'histoire de cette compétition, a indiqué dans un communiqué la Confédération africaine de football (CAF).



Ainsi, 63 arbitres d’élite ont été sélectionnés pour le tournoi. Parmi eux, des dames comme Salima Mukasanga (Rwanda), Carine Atemzabong (Cameroun), Fatiha Jermoumi (Maroc) et Bouchra Karboubi (Maroc), ajoute le communiqué.



«La liste se compose de 24 arbitres, 31 arbitres assistants et 8 arbitres assistants vidéo issus de 36 pays différents. Deux arbitres de la CONCACAF font également partie de l’effectif ; ils ont été choisis dans le cadre du programme d’échange de compétences entre confédérations », lit-on dans le communiqué de la CAF publié sur son site.



L’assistance vidéo à l’arbitrage a été adoptée pour la première fois, lors de la CAN 2019 qui s’était déroulée en Egypte. Mais, la CAF ne l’avait mise en œuvre qu’à partir des quarts de finale.