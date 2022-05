La Tunisie invité d'honneur au Festival international Cinéma et Migrations d’Agadir

29/05/2022

La Tunisie est l’invité d’honneur de la 18ème édition du Festival international Cinéma et Migrations d’Agadir qui aura lieu du 13 au 18 juin prochain.



Le festival procède à une sélection internationale de nouveaux films longs et courts métrages, ayant pour thème l’émigration ou réalisés par des immigrés durant les deux dernières années, et qui seront programmés pour les deux compétions officielles encadrées par un jury des longs métrages présidé par l’éminent écrivain, poète et peintre franco-marocain, Tahar Ben Jelloun et un jury des courts métrages présidé par Bilal Marmid, journaliste et critique de cinéma, indique un communiqué de l’Association Al Moubadara attakafiya, initiatrice de cette manifestation.



La rubrique hommage de cette édition comporte la consécration de Samy Naceri, acteur français, fils d’immigré, qui a pu marquer par ses rôles et son énergie débordante la scène cinématographique française avant de se lancer à la conquête d’Hollywood. Un hommage aussi sera rendu à l’actrice Majdouline Idrissi et au réalisateur franco-marocain Kamal Hachkar.



La 18ème édition du festival sera aussi l’occasion d’organiser, en parallèle des projections des films en compétition, des conférences et séminaires thématiques animés par des chercheurs et spécialistes du thème, des ateliers de formation dans les métiers de cinéma, ouverts aux jeunes cinéastes marocains. Aussi pour offrir au public du festival l’occasion de suivre la production cinématographique marocaine, le festival propose un cycle du réalisateur marocain résidant en Suisse, Mohcine Basri, à travers la projection de ces trois longs métrages.



Cette édition est organisée en partenariat avec le Centre cinématographique marocain, le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME), l’Office national marocain du tourisme, le conseil de la région Souss-Massa, la wilaya de la région Souss-Massa, le conseil préfectoral d’Agadir Ida Outanane, la collectivité territoriale d’Agadir, l’Université Ibn Zohr et des partenaires institutionnels publics et opérateurs privés.