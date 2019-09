La Tunisie affiche un déficit commercial de plus de 4 milliards d'euros durant les huit premiers mois de 2019

14/09/2019

Le déficit de la balance commerciale de la Tunisie s’est aggravé durant les huit premiers mois de 2019 pour s’établir à 4,07 milliards d’euros (12,864 milliards de dinars) contre 3,85 milliards d’euros (12,160 MMD) au cours de la même période de 2018.

D'après l'Institut national de la statistique (INS), ce solde de la balance commerciale est déficitaire suite au déficit enregistré avec certains pays, tels que la Chine (1,235 milliard d'euros), l’Algérie (661 millions d'euros), l’Italie (600 millions d'euros), la Turquie (512 millions d'euros) et la Russie (336 millions d'euros).

En revanche, rapporte la MAP, le solde de la balance commerciale a enregistré un excédent avec d’autres pays principalement la France (860 millions d'euros), la Libye (271 millions d'euros) et le Maroc (93 millions d'euros).

Hors énergie, le déficit de la balance commerciale s’établit à 2,53 milliards d'euros, a ajouté la même source, précisant que le déficit de la balance énergétique s’établit, quant à lui, à 1,53 (37,6% du déficit total), contre 1,22 milliard

de dinars durant la même période de 2018.

Les résultats des échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur aux prix courants, durant les huit premiers mois de cette année montrent que les exportations ont augmenté de 12% contre 20,2%, durant la même période de l’année 2018.

De même, les importations ont enregistré une hausse de 10% contre 20,3% durant la même période de l’année 2018.

Le Fonds monétaire international avait recommandé à la Tunisie de rester sur la voie de la réduction du déficit budgétaire cette année et l'année prochaine pour stabiliser la dette et réduire la demande excessive d'importations, étant donné l’augmentation importante des prix internationaux du pétrole.