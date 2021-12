La Tbourida vient étoffer la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité

16/12/2021

Cette inscription fait partie d'un dossier national intégré élaboré à l'initiative de la Société Royale d'encouragement du cheval, ayant permis la mise en évidence des pratiques culturelles, savoir-faire et connaissances liés à la "Tbourida", en plus de sa portée sociale et de sa dimension culturelle, a indiqué un communiqué du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, département de la culture.

Bouillon de culture

La Coalition marocaine des assemblées des maisons de jeunesse, en partenariat avec l’Association La jeunesse pour la jeunesse et l’arrondissement El Fida et avec le soutien du programme DAAM relevant de l’ambassade britannique au Maroc, a organisé récemment une campagne nationale visant à faire de la maison de la jeunesse un établissement de proximité, à même d’accompagner les transformations sociétales et d’oeuvrer à l’intégration des jeunes.Cette campagne, placée sous le thème « Maison de jeunesse intégrée et intégrante », a été marquée par une rencontre qui a vu la présence du gouverneur de la préfecture Mers Sultan El Fida, de M.Simon Martin, ambassadeur de la Grande-Bretagne au Maroc, en plus des représentants d’organisations internationales, de médias et de la société civile.La cérémonie d’ouverture de l’évènement qui a eu lieu à la maison de la jeunesse de Sidi Maarouf à Casablanca, a vu la programmation d’activités culturelles et artistiques, en plus d’une série d’hommages, et ce dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des droits de l’Homme.