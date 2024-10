La Tanzanie salue l'Initiative Afrique Atlantique lancée par SM le Roi

25/10/2024

La Tanzanie salue hautement l’Initiative de SM le Roi Mohammed VI pour le développement de l’Afrique/Atlantique et la construction d'une région stable et prospère, a indiqué, mercredi, le vice-ministre tanzanien des Affaires étrangères, Cosato Chumi.



M. Chumi s’exprimait lors d’une rencontre avec une délégation de la Commission du Commerce, des Douanes et de l'Immigration du Parlement panafricain (PAP), qui effectue du 19 au 25 octobre courant une Mission spéciale en Tanzanie, a déclaré à la MAP la conseillère parlementaire marocaine Hanaa Benkhair, membre de cette Commission.



«La Tanzanie soutient cette importante Initiative royale qui reflète la place de choix qu’occupe l'Afrique dans la sage Vision de développement de Sa Majesté le Roi», a affirmé M. Chumi.



Il a de même soutenu que l’Initiative marocaine Afrique/Atlantique permettra indubitablement aux pays du Sahel d'accéder au système commercial mondial et stimulera la croissance économique de la région atlantique.



Mme Benkhair a, à cette occasion, donné un aperçu sur cette importante Initiative de SM le Roi Mohammed VI, notant qu’elle vise à permettre à la façade atlantique Afrique de devenir un espace de paix et de prospérité partagée.



La délégation de l’institution législative panafricaine a également été reçue par le ministre tanzanien de l'Industrie, Seleman S. Jafo, qui a déclaré que son pays compte sur le leadership du Maroc dans le domaine de l'industrie des engrais pour assurer la souveraineté alimentaire du continent.



«La Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) est une initiative qui permettra au continent africain d'avancer au plus vite dans les domaines du développement conjoint et d'assurer la paix et la sécurité dans tous les pays du continent», a-t-il dit.



Lors de cette mission, la délégation du PAP s’est enquise des progrès de la Tanzanie dans la mise en œuvre du projet de Zone de libre-échange continentale africaine et a prôné l'intégration, la coopération régionale et le développement commun.



Les membres de la délégation feront aussi le plaidoyer auprès des autorités tanzaniennes en faveur de la signature et de la ratification du Protocole au Traité instituant la Communauté économique africaine, relatif à la libre circulation des personnes, au droit de résidence et au droit d’établissement. Ces éléments sont essentiels pour renforcer l'intégration économique sur le continent africain.



La délégation devra également visiter le Poste de frontière à guichet unique de Namanga, un endroit clé qui facilite le commerce transfrontalier entre la Tanzanie et le Kenya.

Le Parlement panafricain, basé à Johannesburg, en Afrique du Sud, est une Assemblée consultative de l’Union africaine qui regroupe les députés des pays membres de l’Union africaine. Il a été créé en vertu de l’article 5 de l’Acte constitutif de l’UA et installé officiellement dans ses fonctions le 18 mars 2004.



Chaque État membre est représenté au sein du PAP par cinq parlementaires issus de la majorité et l’opposition, dont au moins une femme, élus ou désignés par leurs parlements ou organes législatifs nationaux.