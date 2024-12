La TV d'Etat iranienne diffuse des images de saccage de l'ambassade à Damas

09/12/2024

L'ambassade d'Iran en Syrie a été saccagée, a affirmé dimanche la télévision d'Etat iranienne, diffusant à l'appui des images tournées à Damas par la chaîne saoudienne Al-Arabiya.



"Des inconnus ont attaqué l'ambassade iranienne, comme vous pouvez le voir sur ces images diffusées par diverses chaînes" étrangères, a déclaré la télévision d'Etat iranienne, après l'entrée à Damas d'une coalition rebelle qui a annoncé la chute du président Bachar al-Assad, dont l'Iran a été un allié indéfectible.



"Les diplomates iraniens avaient évacué les locaux avant l'assaut mené par des terroristes", a pour sa part écrit le quotidien anglophone Tehran Times, citant le porte-parole de la diplomatie iranienne Esmaïl Baghaï.

L'Iran n'avait dans l'immédiat pas commenté la chute de son allié Bachar al-Assad après une offensive fulgurante des rebelles.



Le dernier commentaire de la diplomatie iranienne appelait samedi "gouvernement syrien et groupes d'opposition légitimes" à entamer des négociations.

Cette déclaration au Qatar du ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, avait semblé marquer un changement de ton de l'Iran.



Téhéran n'avait jusqu'alors jamais évoqué d'"opposition" en Syrie mais des "terroristes".

"Les événements en Syrie ouvrent un nouveau chapitre de la vie politique dans ce pays", a estimé dimanche un expert interrogé à la télévision d'Etat.

"Le comportement des groupes armés et d'opposition qui ont pris le contrôle à Damas montre qu'ils font preuve de raison", a-t-il souligné.



La dernière apparition publique entre Bachar al-Assad et un responsable iranien remonte au 1er décembre, lorsque le chef de la diplomatie Abbas Araghchi s'était rendu à Damas.

Le lendemain, le président iranien Massoud Pezeshkian réitérait par téléphone à son homologue syrien le soutien de l'Iran.



Bachar al-Assad s'est rendu à dix reprises en Iran depuis son arrivée à la présidence syrienne en 2000.

Sa dernière visite remonte à mai 2024, peu après l'accident d'hélicoptère du défunt président iranien, Ebrahim Raïssi.



L'Iran a été engagé militairement en Syrie durant la guerre civile syrienne, avec ce que Téhéran a présenté comme des "conseillers militaires", envoyés à la demande de Damas pour épauler l'armée de Bachar al-Assad.



L'Iran n'a cependant jamais officiellement annoncé de déploiement de troupes dans le pays.

De nombreux officiers iraniens y ont cependant perdu la vie, lors de combats mais aussi de frappes israéliennes contre des cibles pro-iraniennes présumées.

Des milices chiites proches de l'Iran ont également été présentes sur le territoire syrien.